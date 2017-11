Encontró a un supuesto ladrón con las “manos en la masa” y lo redujo hasta que llegó la policía: quedó todo filmado

Por Federico Medaa y Daniel Díaz

El miércoles último, en horas del mediodía, el propietario de un taller de reparación de automóviles ubicado en el barrio Boulongne Sur Mer, del sudeste capitalino, encontró a un sujeto con las “manos en la masa”.

“Primero me robó la moto ese h... de p... Después entró a la casa y le di la cana que me estaba robando la soldadora (eléctrica)”, contó la víctima.

El primero de los hechos indicados por el trabajador ocurrió el último sábado, mientras que el segundo a mediados de esta semana. En el lugar del episodio, se sucedieron escenas de forcejeos hasta que el mecánico, especialista en embragues, logró reducir e inmovilizar al sujeto que se encontraba en el interior de su propiedad hasta que llegó un patrullero y tomaron intervención efectivos policiales. “¡Pedí perdón por lo que has hecho!”, "Vo' has sido. Vo' has sido" repetía una y otra vez el tallerista. Todo quedó registrado en un video, que llegó a la redacción de El Tribuno vía whatsapp.