Schelotto: “Racing tiene muy buenos jugadores, pero no están pasando por un buen momento”

El entrenador de Boca Juniors, Guillermo Barros Schelotto, evaluó que Racing Club, el rival del próximo domingo a las 19.15 en La Bombonera por la novena fecha de la Superliga, “tiene muy buenos jugadores, pero no están pasando por un buen momento”.

“El partido con Talleres (1-1 en Avellaneda), en la fecha anterior, lo podría haber perdido o ganado. Racing tiene muy buenos jugadores, como Lautaro Martínez, Lisandro López, Andrés Ibargüen, Augusto Solari y Egidio Arévalo Ríos, pero no están pasando por un buen momento. Igual hay que tener cuidado”, sostuvo el Mellizo Guillermo durante la conferencia de prensa previa a los partidos del xeneize.

“Trabajamos bien en la semana. Todavía no definí el equipo, pero los jugadores que se fueron con sus respectivos seleccionados volvieron bien. Hoy probé con (Cristian) Espinoza en lugar de (el suspendido Edwin) Cardona. Le sacó ventajas a (Junior) Benítez y a (Agustín) Bouzat”, agregó el DT del líder del torneo con puntaje ideal: 24 unidades.

Darío Benedetto y Cristian Pavón se reincorporaron tras la gira del Seleccionado argentino por Rusia, que incluyó el triunfo sobre el local por 1-0, en Moscú, y una derrota ante Nigeria por 4-2, en Krasnodar.

También lo hicieron el uruguayo Nahitan Nández, quien se sumó luego de jugar ante Polonia (0-0), en Varsovia, y Austria (1-2), en Viena; y los colombianos Frank Fabra, Wilmar Barrios y Cardona, quienes enfrentaron a Corea del Sur (1-2) y China (4-0).

En consecuencia, Boca recibirá a Racing con Agustín Rossi; Leonardo Jara, Paolo Goltz, Lisandro Magallán y Fabra; Nández, Barrios y Pablo Pérez; Espinoza, Benedetto y Pavón.