"Viva la libertad de expresión", el irónico tuit de Victor Hugo tras ser despedido de C5N

Víctor Hugo Morales fue desvinculado esta tarde de la cadena de noticias C5N y no saldrá al aire en su programa de hoy a las 18 horas. Según confirmaron fuentes de la emisora a Clarín, fue una decisión de "mutuo acuerdo". De todos modos, el programa El Diario seguirá por C5N con otro conductor.

Previsible. Me comunicaron que me han DESPEDIDO de @C5N. Emocionadamente GRACIAS a todos dentro y fuera del canal que me regalaron 1 año y medio de felicidad profesional. ¡Viva la libertad de expresión