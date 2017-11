"Es un momento dramático", dijo el padre de la oficial submarinista que integra la tripulación del submarino perdido

Eduardo Krawczyk, el padre de Eliana, la primera oficial submarinista del país que integra la tripulación del buque con la que no se tiene contacto desde hace 48 horas, dijo hoy que atraviesa "un momento dramático" por no tener novedades de su hija.

"Es un momento dramático", declaró Eduardo en declaraciones formuladas a radio La Red.

Asimismo, atribuyó el "hermetismo" sobre el hecho que mantuvo la Armada hasta esta mañana "porque no quieren dar falsos datos o falsas esperanzas".

La Armada Argentina confirmó que se iniciaron las operaciones para retomar las comunicaciones con el submarino ARA "San Juan", que estaba en tránsito desde la Base Naval Ushuaia a su apostadero habitual de la Base Naval Mar del Plata y que perdió contacto cuando estaba a 430 kilómetros de la costa, al sudoeste de la Península Valdés.

Durante una breve conversación radial, Krawczyk recordó que hace tres años asistió a la ceremonia en que su hija recibió el título como primera oficial submarinista del país y contó que ella había iniciado este viaje hace "aproximadamente 15 días".

Por otra parte, Claudio Rodríguez, hermano de uno de los maquinistas del ARA San Juan aseguró estar "muy preocupado" por el despliegue para la búsqueda del buque incomunicado, porque dijo que nunca vivió "esta situación".

"Mi cuñada está viviendo en Mar del Plata, y me llamó anoche para decir que habían perdido la comunicación, por si lo escuchábamos por los medios", explicó en una entrevista con el canal de noticias TN.

Asimismo, Rodríguez contó: "Estamos rogando a Dios que nos ayude y que el pueblo se una a orar para que puedan seguir buscando y los puedan encontrar".

El hermano del maquinista del submarino, que reside en Mendoza, aclaró que su hermano es suboficial mayor y lleva 22 años en la Armada, 11 de los cuáles fue en el "San Juan".

"Nunca hubo un despliegue tan grande y eso es lo que nos preocupa. Mi hermano estaba muy contento por la reparaciones que le habían hecho a la nave y yo hable el domingo pero no me comento que tuvieran problemas", agregó.

El viaje entre Ushuaia y la base de Mar del Plata se extiende usualmente unos 10 días, por lo que "deberían llegar el próximo martes", mencionó Rodríguez.

De acuerdo al familiar, el suboficial mayor Rodríguez está casado con una docente que trabaja en la ciudad balnearia y tiene un hijo de 17 años, y "nunca vivieron una situación así, están muy preocupados", concluyó.