El Tano Riggio prueba con Scaglia en Gimnasia

Gimnasia y Tiro no quiere volver a pecar y dejar pasar la oportunidad de retener los tres puntos en casa. El equipo de Víctor Riggio vuelve a Gigante del Norte con una sola finalidad: derrotar a Crucero del Norte, mañana a partir de las 18.30, y mantenerse en zona de clasificación.

El albo ostenta una racha de cuatro partidos sin conocer de la derrota, pero a su vez quedó en deuda la última vez que se presentó en casa, cuando igualó con Altos Horno Zapla 0-0.

A su vez, el millonario demostró la fecha pasada que se está afianzado y puede dar más ya que se trajo un punto desde Resistencia al igualar nada menos que con Sarmiento, líder de la zona 4.

El Tano Riggio, solo por obligación, retocará el once titular para enfrentar a un rival directo que se ubica en el tercer lugar con un punto más. La ausencia Raúl Poclaba en el medio campo, suspendido por acumulación de amarillas, le dará la chance a Mauricio Scaglia de formar parte de la alineación inicial.

Otra variante que tiene en mente implementar el técnico albiceleste es el regreso de Gabriel Zuvinikar, quien luego de cumplir su sanción, retornará al titularidad en cuenta Nélson Ibarlucea.

El Colorado se convirtió en un hombre fundamental para el entrenador de Gimnasia, el defensor marca presencia en la zaga central del albo.

El resto será el mismo equipo que viene de empatarle al decano en Resistencia.

Riggio, quien recién hoy confirmará el once, sabe que no pueden dejar pasar la oportunidad y buscará a cómo de lugar quedarse con la victoria.

El Tano también terminará de definir y confirmar el banco de suplentes, donde quizás aparezca el nombre de Fausto Apaza, quien protagonizó un acto de indisciplina, podría volver a ser tenido en cuenta. El técnico de Gimnasia estaría considerando esta alternativa.