"Nación tiene una estrategia para bajar el déficit fiscal"

El economista y dirigente de la Unión Cívica Radical, Eduardo Antonelli, opinó sobre los aspectos trascendentales del acuerdo que hicieron las provincias con el Gobierno nacional y destacó dos puntos. El primero es de naturaleza política, ya que se consigue un acuerdo nacional muy importante porque se rubrica entre la Nación y las provincias. El segundo, también en términos políticos, es claramente un triunfo del Gobierno nacional frente a las provincias. "Esto se consigue no tanto por la calidad de la propuesta, no es porque sea mala, pero lo logra básicamente porque la Nación tiene un proyecto, tiene una estrategia y las provincias no lo tiene, particularmente Salta, aunque hay otras provincias que sí. Queda claro que mucho de lo que consigue Nación se debe a la incapacidad de las provincias de ofrecer una alternativa. Es un acuerdo valioso en sí mismo", expresó el economista.

Análisis impositivo

Frente al análisis impositivo, Antonelli destacó que es original e interesante en muchos aspectos, pero aseguró que no va a cambiar nada de fondo. "Lo positivo que tiene es que lima asperezas, levantás vallas jurídico-institucionales, como los juicios que no se puede seguir utilizando", afirmó el economista.

Respecto a la situación de Salta, comentó que la provincia tendrá cierta certeza sobre los ingresos que va a recibir y remarcó que ahora se abre otro frente sobre qué es lo que va a hacer el Gobierno provincial con el gasto público ¿cómo va a asignar los recursos que tiene?

"He destacado desde hace mucho tiempo, esta "estrategia' de la Provincia de meter gente en la administración pública, lo cual tiene un único efecto positivo en términos del comercio porque es gente que recibe ingresos y los gasta. No estoy objetando ese aspecto, pero eso no es el desarrollo de una provincia ni de una economía, eso es una "estrategia' que no tiene ningún sentido", explicó Antonelli, quien consideró que además, tarde o temprano, va a producir el colapso de las cuentas públicas y la necesidad recurrente de la Provincia para pagar gastos corrientes.

Impuestos

Sobre la eliminación parcial de los ingresos brutos e impuesto al sello agregó que tienen un componente de distorsión, pero se mezclan con la necesidad de recursos. "Tiene que haber un rediseño de la política tributaria para pensar qué recursos propios puede tener la Provincia. Ninguna provincia puede depender exclusivamente de los recursos nacionales, más allá de que sean legítimos, pero tiene que haber algún mecanismo que no sea distorsivo ni confiscatorio, que permita a la Provincia recoger algunos ingresos propios", finalizó.

Destacan el peso del Pacto y el camino para reducir el déficit

Técnicos de la Fundación Mediterránea Salta también se refirieron al acuerdo fiscal que firmaron las provincias con el Gobierno nacional. Los mismos destacaron que se debe hacer una lectura política y económica de este hecho. “Lo que se está viendo acá, más allá de las cuestiones puntuales del pacto fiscal, es que hay un peso político del Gobierno nacional que permite hacer esto, que en otra situación, o antes del 22 de octubre no se podía realizar. Esa es la primera lectura”, explicaron desde la institución. Además, destacaron la fortaleza política del Gobierno nacional para atacar el déficit fiscal, que es uno de los grandes problemas que tiene el país. También expresaron que los gobernadores están negociando este acuerdo por el resultado que se dio en las elecciones.

“Lo segundo, al haber acordado esto, el inversor ve también que Argentina va a bajar su déficit entonces no tienen problema en prestarle plata. Lo que el Gobierno acaba de hacer es garantizarse el endeudamiento que necesita para salir adelante porque los inversores ven que sí hay una política activa para bajar el déficit fiscal. La idea sería, te presto plata porque sé que vas a salir adelante”, remarcaron.

Las provincias

Con respecto a Juan Manuel Urtubey expresaron que aceptó el pacto porque tienen sus propios problemas de déficit. Para los economistas de la Fundación, la gran ganadora de este acuerdo es la Provincia de Buenos Aires, ya que se garantizó más de $100 mil millones, mientras que para Salta las cosas continúan igual porque va a seguir recibiendo la misma cantidad de plata.

Respecto a la pregunta sobre si la Provincia pierde o gana con este pacto contestaron: “En todo caso pierde, porque la están obligando a mantener las cuentas en orden, cosa que no hicieron antes. Los salteños ganan porque les ponen ciertos límites a la administración en cuanto a los gastos. La plata de los contribuyentes a través de los de los impuestos va a ser mejor utilizada. El Gobierno provincial pierde maniobrabilidad para gastar porque le pusieron ciertos requisitos”, finalizaron desde la institución.