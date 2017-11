80 años del hospital Joaquín Castellanos

El hospital zonal Dr. Joaquín Castellanos cumplió 80 años de vida institucional, y el aniversario fue recordado con un acto que se llevó a cabo en la Sala de Situaciones y estuvo presidido por el gerente general Dr. Rubén Villalón.

El hospital data de 1937, antes de su inauguración la escasa población de General Gemes solo contaba con un centro de salud que comenzó a funcionar en el año 1927. Se construyó en un predio que fue donado por el exgobernador Dr. Joaquín Castellanos, su ubicación fue seleccionada teniendo en cuenta el emplazamiento estratégico del terreno en el norte del país, donde las vías del ferrocarril se bifurcan con destino a Salta, Tucumán y Jujuy.

El 20 noviembre de 1937 se concretó la puesta en funcionamiento del flamante hospital con un plantel de 28 agentes sanitarios con el propósito de combatir el paludismo, una pandemia que azotaba la región en los años 30.

Poco tiempo después la enfermedad dejó de ser una amenaza y el hospital pasó a cumplir diversas funciones hasta transformarse en un servicio de máxima complejidad.

"Cuando me hice cargo de la gerencia tuve en cuenta tres objetivos principales como prioritarios, primero la provisión de medicamentos, después la condición de las ambulancias y por último un optimo funcionamiento de la sala de urgencias. Todo esto sin olvidar que no contamos con salas de cirugías, las que están en construcción, con un avance de obra del 90%, solo resta el sistema eléctrico, quiero que cuando estén terminadas no hayan que hacerse modificaciones o corregir errores cometidos", expresó el Dr. Villalón.

También hizo referencia a la problemática de la falta de médicos traumatólogos en las guardias. "Es un conflicto que de a poco lo vamos solucionando, los traumatólogos, contamos con 7 en planta permanente, no quieren hacer guardias porque no están de acuerdo con el valor asignado de las horas extras trabajadas, por esa razón no había este tipo de especialidades en las guardias, por medio del diálogo fuimos tratando el problema, hoy podemos decir que el 80% de las guardias están cubiertas, esperamos a corto plazo llegar a un 100%", señaló.