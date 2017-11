Con multas severas buscarán erradicar la basura del centro

Los comercios y restaurantes no podrán sacar los residuos a las veredas y deberán tenerlos en un depósito hasta la recolección.

Con multas severas, el Concejo Deliberante de Salta buscará erradicar la basura de la zona céntrica de la capital salteña.

El proyecto de ordenanza de Gestión Integral de Residuos Urbanos (Girsu) tratado ayer en el recinto, en primer lugar distingue los generadores de residuos urbanos en individuales, es decir, los de viviendas, y especiales, los de establecimientos gastronómicos, alojamientos con fines turísticos, supermercados, bancos, edificios e instituciones. Estos últimos deberán inscribirse en un registro y no podrán sacar sus residuos a la vereda. Deberán mantenerlos en un depósito transitorio hasta que sean recolectados y transportados.

Seguidamente establece que serán sancionados con multas que oscilen entre las 100 a 300 unidades tributarias quienes cometan las faltas mínimas.

"La base de la infracción mínima que se propone es de 15 mil pesos aproximadamente, es decir, el doble de la actual. El fin de la pena va a ser disuasorio, que al ver una sanción más alta la gente deje de cometer las conductas disvaliosas", explicó a El Tribuno el concejal Gastón Galíndez, quien es presidente de la comisión especial que tiene a su cargo la reforma de la ordenanza 3.276 de Higiene Pública.

Según el proyecto, la gestión integral de residuos urbanos comprende siete etapas: generación, disposición inicial, recolección, transporte, transferencia, tratamiento y disposición final.

Desde las 9.40 de ayer, la comisión integrada también por los concejales Virginia Cornejo (PRO) y José Britos (PO) se reunió con otros ediles y funcionarios municipales. Durante el encuentro hubo sugerencias y correcciones que fueron adosadas para el texto final de la nueva ordenanza.

Motocargas

Durante el debate se deslizó la posibilidad de que motocargas -que se entregaron como parte del plan de reconversión de los carreros- ingresen hasta la zona de los locales comerciales para transportar la basura, como parte de un sistema diferenciado. "Es un mecanismo de propuesta en función de la disposición del residuo momentáneo y no tiene definición. Por ejemplo, los generadores especiales: restaurantes y bares del microcentro tienen que contener la basura en su propio local, en un espacio destinado, hasta que pase el camión recolector, y si no pasa por su calle ahí es donde se propone como mecanismo un transporte más chico que podía ser una motocarga para llevarla hacia el recolector. Es una propuesta que no está en la norma aún", manifestó.

Contenedores

Otro de los puntos abordados tuvo que ver con la posibilidad de colocar contenedores subterráneos y sobre tierra en la zona del microcentro, lo cual es "inviable prácticamente", según expresaron algunos expositores debido a que "no hay espacio". "Por las veredas chicas, la contenerización es difícil", sostuvo Galíndez.

El edil agregó que "lo novedoso de este proyecto es poder tener en una sola ordenanza distintas normas que estaban por fuera como "Separemos Juntos', la clasificación por origen, húmedos y secos, ya sean orgánicos o inorgánicos, como cubiertas, pilas, aceite vegetal".

Recalcó que la nueva ordenanza impone un capítulo completo de concientización y formación ciudadana en relación con el consumo y disposición de la basura.

"Otro punto importante es que le da responsabilidad al generador industrial. Por ejemplo, una empresa de bebidas que genera miles de botellas de plástico tiene que tener una responsabilidad sobre ese packaging", dijo Galíndez.

Durante el encuentro también se deslizó la posibilidad de generar un fuerte incentivo, premiar a las personas que cumplan con la ordenanza.

La creación de un fondo de gestión de residuos urbanos que se integrará con montos del presupuesto general, aportes conforme a convenios y los montos recaudados por multas, está contemplada en el proyecto. El dinero del fondo será destinado a la educación ciudadana sobre higiene urbana e investigación sobre la aplicación de medidas destinadas a la prevención.

Finalmente se supo que la próxima semana se le otorgará un número al expediente y se aguarda que el proyecto de ordenanza sea sancionado el 29 del corriente.