Crearán un archivo patrimonial digitalizado

Los vecinos de Tartagal y las generaciones futuras contarán, en algunos meses más, con un recurso moderno que les permitirá conocer la joven historia del pueblo que se comenzó a formar hace más de 100 años, pero cuya fundación se institucionalizó en el año 1924. Se trata de un archivo fotográfico digital y un acervo on line en el que se incluirán documentos audiovisuales, gracias a una iniciativa conjunta del municipio de Tartagal y la petrolera Tecpetrol.

Para coordinar el programa que auspiciará la organización Techint, que lleva adelante programas de arte y cultura en todas las regiones donde alguna de las empresas del grupo tiene algún tipo de operaciones, visitó Tartagal Monserrat Hernández, una joven gestora cultural que tiene una vasta experiencia en este tipo de iniciativas que Techint desarrolla en diversos países y en otras provincias de Argentina.

Hernández es oriunda de la ciudad de Monterrey (México) y recorrió diferentes puntos de Tartagal coordinando con la directora de cultura, Claudia Sánchez, el trabajo que se realiza en la ciudad.

En la estación de trenes

La fototeca de Tartagal funcionará en un lugar emblemático: la vieja estación de trenes Manuela Pedraza. "La idea es mantenerla intacta, con todos los espacios, equipamiento con los que contaba cuando estaba en pleno funcionamiento pero refuncionalizada y puesta en valor como un lugar histórico de Tartagal", precisó Sánchez, quien dijo que los trabajos de infraestructura en la antigua estación ya comenzaron.

Programas estratégicos

Al referirse al trabajo que se realiza en Tartagal, Hernández precisó: "La organización Techint desarrolla programas en todas las áreas donde las empresas de este grupo tienen algún tipo de operaciones; por eso lo hará en Tartagal donde opera la petrolera Tecpetrol. Desde la organización desarrollamos dos programas estratégicos de arte y cultura que son cine y fotografías".

"En este sentido a lo que apunta el programa que estamos implementando en Tartagal es a crear un programa de fotografías para conformar un archivos histórico. Para eso necesitamos encontrarnos con la mayor cantidad de fotografías, crear una colección y con ese material reconstruir la identidad del pueblo de Tartagal", precisó.

Hernández explicó que una experiencia similar ya se realizó en las ciudades de Campana, San Nicolás y Comodoro Rivadavia. "Contamos con un acervo on line con 19.500 imágenes; el programa se inició en el año 2013 y nuestra expectativa es que en Tartagal podamos contar con un material tan rico como el que pudimos reunir en esas ciudades", expuso. La ventaja del acervo on line es que puede consultarse en la web pero no solo se requerirá de fotografías sino que pueden formar parte del mismo, escritos, material audiovisual y todo aquellos que sume para conformar un gran archivo al que se pueda recurrir con fines educativos y culturales.

"Es fundamental que las familias que seguramente tienen materiales muy valiosos y los cuidan con mucho cariño, porque representa la memoria de sus padres y abuelos, nos lo puedan proporcionar para que podamos escanearlos e ir conformando este gran archivo histórico que formará parte del patrimonio cultural de Tartagal. Nos interesan materiales antiguos y contemporáneos", dijo.

Movida en la plaza

Para alcanzar este objetivo se realizará una gran convocatoria en plaza General San Martín. "Pedimos a todos aquellos vecinos que quieran sumar su granito de arena a este proyecto nos acerquen sus materiales fotográficos. Vamos a escanear esas fotografías porque contamos con todo el equipamiento que nos donó la empresa Tecpetrol; los encargados son un grupo de chicos que fueron capacitados para realizar este tipo de proyectos; también la misma empresa abonará el dominio y todos los gastos que el mantenimiento del acervo on line nos demande; el municipio pone el personal capacitado y el lugar físico donde funcionará esta fototeca", expresó Sánchez.