La mitad del área donde se perdió el submarino ya fue rastrillada, dijo el vocero de la Armada

El vocero de la Armada Argentina, Enrique Balbi, dijo hoy sobre la búsqueda por agua y aire del submarino ARA San Juan, con el que no se tiene comunicación desde hace tres días, que "aproximadamente la mitad del área fue rastrillada" y que en esta etapa "no descartamos ninguna hipótesis" aunque "interpretamos que está en superficie".

En conferencia de prensa en la puerta del edificio Libertad, el vocero de la fuerza explicó que hay tres unidades de la Armada en la zona de operaciones, a lo que se suma la exploración aérea, mientras otras siete embarcaciones, entre las cuales hay buques argentinos y extranjeros, se dirigen hacia el área de búsqueda.

Balbi detalló que la "Corbeta Espora" y dos buques oceanográficos ya rastrean la zona y que de la Base Naval de Puerto Belgrano, en Punta Alta, cerca de Bahía Blanca, zarparon esta mañana el buque logístico "Patagonia" y dos corbetas, la "Robinson" y la "Parker".

Asimismo, informó que "en breve estará arribando un buque polar de origen inglés, el "Protector", que se sumará al operativo".

"Estamos coordinando para aceptar ayuda de diferentes equipos porque al haber pasado a la fase SAR, de búsqueda y rescate, ahora no podemos descartar ninguna hipótesis. Debemos tener todos los medios navales a disposición y esfuerzo en el aérea de operaciones", aseguró el vocero, que explicó que "esto se debe al paso del tiempo".

"Hay tiempo de cada fase, estamos cumpliendo el protocolo", añadió, y advirtió que la búsqueda se ve dificultada por el mal clima que incluye "fuertes vientos y olas de hasta 6 metros de altura".

Sobre las hipótesis que se manejan sobre la desaparición del submarino construido en Alemania, que sirve a Argentina desde 1985, Balbi dijo que "puede ser un problema de comunicación" o también de "alimentación", aunque no descartó la posibilidad de que haya sufrido "un black out de baterías" y que pueda estar en superficie.

"En esta fase no descartamos ninguna hipótesis, por eso se lo busca en superficie y en inmersión", aclaró, aunque sostuvo en varias oportunidades que la Armada interpreta que el buque estaría navegando.

Finalmente, el vocero confirmó que ya se encuentra en Mar del Plata un grupo interdisciplinario para dar apoyo a los familiares de los 44 tripulantes que esperan noticias en la Basa Naval de la ciudad balnearia donde pasaron la noche.

El último contacto del submarino ARA San Juan, uno de los tres con que cuenta la Armada, fue el miércoles a las 7,30, y el operativo de búsqueda se activó en la noche del jueves, después de no recibir la comunicación prevista a las 22 horas de ese día.