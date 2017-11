Derrota de Los Mayuatos que los relega al penúltimo puesto

Los Mayuatos sufrieron este sábado su segunda derrota en el Campeonato Argentino de mayores de rugby al perder contra Buenos Aires por 40 a 22 en cancha de Hindú Club. El seleccionado salteño seguirá su presentación en el certamen organizado por la Unión Argentina de Rugby el próximo sábado enfrentando a Tucumán y siete días después se medirá contra Córdoba. Estos dos encuentros se jugarán en nuestra ciudad.

Las Águilas arrancaron con todo en el duelo de la tercera fecha. Lograron tres tries en los primeros 25 minutos para imponer condiciones desde el principio. A pesar de estos golpes, el seleccionado salteño comenzó a reaccionar de a poco y con un par de tries se puso en partido nuevamente, pero siempre en desventaja en el marcador.

En el complemento, Buenos Aires volvió a escaparse para sellar su tercer triunfo consecutivo que lo afirma en la cima de las posiciones. Las Águilas debutaron venciendo a Tucumán y hace una semana derrotaron a Rosario.

Los Mayuatos regresarán hoy a nuestra ciudad para, desde mañana, comenzar a preparar el duelo contra los tucumanos con la intención de repetir el triunfo que se dio hace un año en el Jardín de la República.

El seleccionado naranja se convirtió ayer en único escolta de Buenos Aires al golear 55 a 13 a mendoza en la cancha de Tucumán Lawn Tennis; estiró a dos su racha de triunfos y llegará con la confianza en alto.

La tercera fecha del Argentino se completó con el partidazo que jugaron Córdoba y Rosario. Los Dogos obtuvieron un ajustado triunfo por 46 a 40, que también lo deja con posibilidades de pelear el campeonato.

La síntesis:

Buenos Aires (40): 1- Francisco Ferronato, 2- Guillermo Lawrie, 3- Franco Fontana; 4- Federico Brundi, 5- Jerónimo Ureta; 6- Lucas Maguire, 7- Tomás de la Vega (C), 8- Mateo Romanelli; 9- Germán Klubus, 10- Pedro Mercerat; 11- Nicolás Cotella, 12- Lucas Mensa, 13- Tomás Keena, 14- Tomás Buckley; 15- Martín Elias.

Entrenadores: Francisco Gradin, Ramiro Varela, Alfredo Cordone y Lucas Piña.

Salta (22): 1- Agustín Fernández, 2- Diego Fortuny, 3- Franco Giacoppo; 4- Matías Michelena, 5- Ramiro Fernández; 6- Matías Fortuny, 7- Agustín Ellero, 8- Francisco Poodts (C); 9- Eliseo Morales, 10- Santiago Larrieu; 11- Marco Secchi, 12- Gastón Frey, 13- Juan Franco Morosini, 14- Martín Sassarini; 15- Joel Miranda.

Entrenadores: Mariano Huber, Sebastian Ozu y Pablo Lizondo.

Tantos en el primer tiempo: 7’, Try de Lucas Mensa (BA); 10’, Penal de Santiago Larrieu (S); 24’, Try de Germán Klubus convertido por Pedro Mercerat (BA); 29’, Try de Lucas Mensa (BA); 34’, Try de Matías Michelena convertido por Santiago Larrieu (S); y 39’, Penal de Pedro Mercerat (BA).

Resultado parcial: Buenos Aires 20 vs. 10 Salta.

Tantos en el segundo tiempo: 5’, Try de Ezequiel García Ascárate (S); 13’, Penal de Pedro Mercerat (BA); 17’, Try de Tomás Buckley convertido por Pedro Mercerat (BA); 21’, Penal de Pedro Mercerat (BA); 23’, Try de Lucas Mensa convertido por Lucas Frana (BA); y 42’, Try Penal (S).

Árbitro: Damián Schneider.

Asistentes: Juan Pablo Spirandelli y Pablo Casellas.

Las posiciones

Equipo PJ PG PE PP B Pts.

B. Aires 3 3 0 0 0 12

Tucumán 3 2 0 1 2 10

Córdoba 3 2 0 1 1 9

Rosario 3 1 0 2 2 8

Salta 3 1 0 2 1 5

Mendoza 3 0 0 3 2 2

Las próximas fechas

Cuarta (25/11)

Mendoza vs. Rosario

Salta vs. Tucumán

Córdoba vs. B. Aires

Quinta (2/12)

B. Aires vs. Mendoza

Salta vs. Córdoba

Rosario vs. Tucumán