Susto para Macri: el helicóptero en el que viajaba debió aterrizar de urgencia

El helicóptero en el que viajaba el presidente Mauricio Macri hacia la ciudad balnearia de Chapadmalal para pasar allí el fin de semana con su familia debió aterrizar de emergencia anoche en un campo, a raíz de los fuertes vientos que se registraban en la zona.

El jefe de Estado había arribado al aeropuerto de Mar del Plata a bordo de un avión oficial y desde allí subió a un helicóptero, junto a su esposa Juliana Awada y su hija Antonia, para continuar hacia la casa presidencial de Chapadmamal, destino elegido por el mandatario para pasar el fin de semana largo.

No obstante, a mitad de camino, los fuertes vientos que comenzaron a registrarse obligaron al piloto a realizar un aterrizaje de emergencia, confirmaron fuentes oficiales a NA.

La situación no pasó más allá de un pequeño susto por la forma en que se comenzó a mover el helicóptero como consecuencia del viento, según se indicó.

En el campo donde descendió la nave, un grupo de vecinos se acercó y reconoció al jefe de Estado y uno de ellos le ofreció llevarlo a su destino final a bordo de su auto.

De esa forma, a bordo de un vehículo de una persona que no conocían, Macri y su familia terminaron llegando al predio de Chapadmalal, donde descansarán los próximos días.