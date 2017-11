Suman voces por la pronto aparición de Gala

El repentino frío y la intermitente llovizna hicieron de marco para una nueva marcha con la que se pidió la aparición de la adolescente Gala Cancinos, de quien nada se sabe desde el pasado 16 de mayo.

"Ya se cumplieron seis meses de la desaparición y lamentablemente ninguno de los llamados al 911, ni a mi celular o al 0800 de Nación, que es el teléfono que menos se ha utilizado, nos ha conducido a un domicilio o a una persona que haya podido estar con Gala", expresó con dolor Mónica Ovando, la mamá de la adolescente que hoy ya tiene 15 años.

Cerca de las 19, eran más de 40 las personas que se reunieron en la plazoleta IV Siglos, portando grandes pancartas con el rostro de la menor, y pidieron que quien pueda aportar información la acerque a la Policía o a la familia para facilitar el retorno de la jovencita.

A diferencia de otras movilizaciones, la de ayer se concentró en la plazoleta IV y luego recorrió las peatonales del centro: avanzó por calle Caseros hasta La Florida, luego por esta vía llegó hasta la intersección con Urquiza, donde dobló, avanzó hasta Alberdi y por esta última peatonal retornó hasta el monolito central de la plazoleta. La idea fue tomar contacto directo con la mayor cantidad de personas que a esa hora estaba en el centro comercial de la ciudad.

"Esta semana aparecieron otra serie de llamadas, y la Policía trabajó en información que la condujo hasta la ciudad de San Salvador de Jujuy", añadió la madre.

Además, dijo que la familia sabe que "están trabajando acerca de una pista, pero hacen sin brindar mayores detalles ni siquiera para nosotros".

Una postura más dura mostró el papá de Gala, Javier Cancinos, quien consideró, a seis meses de la desaparición de su hija: "A mí me faltan cosas, porque no me cabe en ningún momento que pasado todo este tiempo no tengamos una respuesta. Para mí está fallando algo".

Mónica y su esposo Javier encabezaron ayer la marcha que se detuvo un largo rato en el corazón de la ciudad. Ellos junto a familiares y amigos de Gala organizan estas manifestaciones más el reparto de folletería y pega de carteles para que la búsqueda sea permanente.

La mamá también indicó: "En paralelo al despliegue policial, la familia seguimos buscando a Gala, no contratando a otra persona distinta que la fuerza policial, sino con la familia, siguiendo cada pista que nos indican o cada sugerencia que nos hacen".

Ayuda

Ovando destacó, durante la marcha, la aprobación de la ley que impone la obligatoriedad de publicitar los rostros de las personas perdidas por parte de las fuerzas de seguridad, y también la imposición a las provincias para que elaboren un registro con la nómina de las personas que están ausentes en sus hogares.

"Eso será de una gran ayuda porque para las familias la elaboración de folletos es un gasto oneroso que se suma a la ansiedad y a la preocupación", añadió.