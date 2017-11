La prensa mundial se hizo eco de la desaparición del submarino

La desaparición del submarino ARA San Juan ocupó ayer la atención de la prensa mundial, que refleja el amplio operativo internacional de búsqueda de la nave y sus 44 tripulantes en aguas del Atlántico Sur.

En noticias del mundo, los diario estadounidense The New York Times ilustraron con una foto del buque polar Protector el título “Naves británicas especializadas y estadounidenses se unieron a la búsqueda del submarino argentino desaparecido”, reseñando la flota internacional dispuesta para el operativo.

Por su parte, el Washington Post, otro de los más prestigiosos periódicos norteamericanos, tituló: “Un submarino desapareció, desatando una frenética búsqueda de los 44 tripulantes”.

El diario español El Mundo pone en relieve que en el San Juan está la “jefa de armas a bordo”, la misionera Eliana Krawczyk, de 35 años, y destaca que es la “primera oficial submarinista de la historia de la Armada Argentina”, a través del testimonio del padre de la militar, Eduardo.

El diario español El País ubicó la noticia en la portada, con un espacio destacado. “Argentina busca a la desesperada a los 44 desaparecidos en un submarino en el Atlántico”, dice el título, escrito por el corresponsal del medio en Buenos Aires.

En su edición Cono Sur, la BBC informa que “El submarino ARA San Juan de la Armada de Argentina desaparece en aguas de la Patagonia con 44 personas a bordo”.

“Las búsquedas por submarino argentino perdido en Atlántico Sur prosigue”, informó el portal EM de la ciudad brasileña de Minas Gerais.

El País de Uruguay titula: “Pese a un amplio operativo aún no pudieron localizar el submarino perdido”.

El brasileño O’Globo también le dedicó amplio espacio a la noticia. “La Marina argentina amplía la búsqueda por submarino desaparecido”, fue el título sobre el tema.

Y el sitio web de el chileno El Mercurio da cuenta de que “La Armada Argentina ya rastreó la mitad del área donde desapareció el ARA San Juan, afectado -conjetura- por la posible ocurrencia de un ‘black out’ de baterías”.

En una publicación similar, la cadena Caracol de Colombia escribió: “El submarino ARA San Juan de la Armada de Argentina desaparece en aguas de la Patagonia con 44 personas a bordo”.

El diario Mercurio de gran circulación en Chile, en su tapa de ayer tituló: “Nos solidarizamos con el deseo de que el submarino salga a flote y con los mejores augurios”.

Transmiten esperanza

El Gobierno británico de las islas Malvinas transmitió ayer sus “más sincera esperanza” de que el submarino ARA San Juan sea “encontrado rápidamente, y que todos los tripulantes aparezcan con vida”.

“La fuerza naval argentina ha perdido contacto con uno de sus submarinos, el ARA San Juan, el cual se hallaba operando en el Atlántico Sur”, señaló en un comunicado.

La autoridad de las islas argentinas usurpadas por Gran Bretaña dice que “las fuerzas armadas británicas desplegaron el (buque) HMS Protector y se une al esfuerzo de búsqueda internacional”, como también lo hizo el Gobierno de los Estados Unidos.