Lanús viajará a Brasil con el plantel completo

El plantel de Lanús viajará mañana a las 10.30 hacia Porto Alegre, Brasil, con todos los integrantes de su lista de buena fe de la Copa Libertadores para encarar la primera final ante Gremio, que se jugará el miércoles desde las 20.45 con arbitraje del chileno Julio Bascuñán.

La delegación encabezada por el técnico Jorge Almirón estará compuesta por Esteban Andrada, Fernando Monetti, Nicolás Avellaneda y Alan González (arqueros); Diego Braghieri, Rolando García Guerreño, José Luis Gómez, Marcelo Herrera, Darío Cáceres Ovelar, Gabriel Carrasco, Nicolás Pasquini, Maximiliano Velázquez y Santiago Zurbriggen (defensores).

Iván Marcone, Román Martínez, Nicolás Aguirre, Fernando Barrientos, Tomás Belmonte, Leandro Maciel, Matías Rojas, Lucas Vera y Matías Sánchez (volantes); Lautaro Acosta, Alejandro Silva, Germán Denis, Iván Leszczuk, Marcelino Moreno, Rodrigo Pacheco y José Sand (delanteros).

A los que se sumarán los defensores Ignacio Canutto y Leonel Di Placido, el delantero Facundo Castillón y el arquero Matías Ibañez, que no integraron la nómina habilitada por la Conmebol.

Todos los componentes de la delegación se encontrarán mañana a las 8.30, en el Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery, para partir a las 10.30 en vuelo de Aerolíneas Argentinas rumbo a Porto Alegre, donde arribarán a las 12.10 (13.10 hora de Brasil).

Se hospedarán en el hotel Deville Prime, en la capital del estado de Río Grande Do Sul y, por la tarde, realizarán un entrenamiento en las instalaciones del club Internacional.

Para el martes, alrededor de las 17.45 (hora argentina), está previsto un ensayo liviano en el reconocimiento al campo de juego del estadio Arena Do Gremio, escenario del primer partido final de la Libertadores.

La agenda continuará con el encuentro a jugarse el miércoles a las 20.45, de Argentina; emprendiendo el regreso a Buenos Aires el jueves próximo a las 14 y el viernes a las 9.30 comenzarán los entrenamientos en el polideportivo Lorenzo D’Angelo, con vista a la revancha del miércoles 29, en el estadio Néstor Díaz Pérez.

En referencia a este segundo partido, Lanús está vendiendo localidades y plateas para socios y no socios a valores de 300 pesos hasta 2000 pesos, en el estadio de 10 a 20 y por www.autoen trada.com.

Las 4000 entradas cedidas a Gremio, al costo de 68 dólares, fueron agotadas con rapidez cuando esta semana pasada fueron puestas a la venta por el club gaúcho.

Por último, los que jugarán ante Gremio esta mañana ensayaron jugadas de pelota detenida, tanto en ataque como en defensa, en el estadio a puertas cerradas, y los que jugaron ayer ante Defensa y Justicia (0-3) por la Superliga, realizaron trabajos regenerativos.

Almirón tiene previsto repetir el equipo que logró avanzar de fase ante San Lorenzo y River Plate: Andrada; Gómez, Herrera, Braghieri y Velázquez; Martínez, Marcone y Pasquini; Silva, Sand y Acosta.