GIT recibió el cariño y el mimo de los salteños

El público quedó maravillado con la perfomance del grupo GIT, que pasó por Salta con todos sus grandes éxitos, que encendieron el fervor y la emoción en el Teatro Provincial, que exhibió un considerable número de espectadores.

Jóvenes y adultos disfrutaron a pleno, no importó la época, algunos lo vivieron en carne propia, mientras otros heredaron su música.

“Empecé a admirar su repertorio por mi papá, que es un apasionado del rock nacional. Fue una noche admirable y se debe destacar la buena predisposición de los artistas, que luego del recital se prestaron para las fotos con sus seguidores. Ojalá se mantengan por siempre”, resaltó Andy, una joven del público que cantó y bailó al ritmo del grupo GIT.

Es por amor, Ana, No te portes mal, Siempre fuiste mi amor, No hieras mi corazón, Más bien, menos mal y Aire de todos fueron algunos de los éxitos que interpretó la banda.

El mencionado grupo hizo furor en las décadas de los ochenta y de los noventa en nuestro país y Latinoamérica, con su sello inconfundible. Pablo Guyot, Willy Iturri y Alfredo Toth, decidieron regresar con sus increíbles hits y el público no estuvo ajeno a esta fiesta del rock nacional.