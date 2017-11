Los artistas apostarán con el corazón en barrio San Ignacio

Con enorme expectativa se llevará a cabo mañana lunes el sexto festival solidario María Reina de la Paz, que se desarrollará en el barrio San Ignacio, a partir de las 15, con entrada libre y gratuita.

Oscar Belondi, Guitarreros, Juveniles Panda, Gaby Morales, José García Alcázar, Los Teuco, Christian Herrera y Matacos, Kaymanta, Filin, Nenucos y Gonzalo Farfán, entre otros, estarán en la grilla de este evento benéfico. Se instalarán peloteros gratis, de 15 a 17 horas.

Se realizará en el predio parroquial, sobre avenida Borelli (colectivos 2D, 2E y 2F). Durante el evento se lanzará un bono contribución de 50 pesos. Lo recaudado se destinará a la construcción del templo parroquial de María Reina de la Paz.

“En los últimos años realizamos varias obras, ahora ya empezamos con la construcción del templo parroquial. Contamos con aulas de catequesis, donde también funciona la Escuela Técnica San Francisco Solano. Además, se cumplió el sueño de la cancha de fútbol 5 alambrada, y cancha de básquet. En diciembre queremos inaugurar la casa parroquial. La verdad que se trata de un importante desafío social que afrontamos con los padres Luis Fleming y Diego Flores”, sostuvo el padre Sergio Chauque.

“Los salteños se ganaron mi corazón y cada vez que tengo oportunidad me doy una vuelta por estos pagos. Siento un cariño especial de la gente y eso me alimenta el alma para enfrentar cada presentación. Percibo enorme expectativa por la realización del espectáculo. Y no es para menos, sobre el escenario sobrará la energía”, sostuvo Oscar Belondi.

Este artista fue creador de numerosas bandas exitosas a nivel nacional, entre ellas: Yerba Brava, La Base y Eh!!! Guacho. Desde hace algún tiempo inició un nuevo proyecto con La Repandilla.

¡Qué grande Belondi! Un cantor de la calle que supo ganarse el respeto y la admiración del público. Hoy, junto a La Repandilla disfruta de un presente lleno de éxitos y logros.

“Los folcloristas salteños siempre nos unimos en la necesidad y eso está bueno porque demuestra el lado solidario de los muchachos. Una sonrisa vale mucho más que cualquier contrato”, dijo Gaby Morales, otro de los números centrales del festival.

“Existen ciclos que marcan el final de una historia y cuando así sucede, se abren nuevos caminos para desandar. Luego de 10 años de actuar bajo el nombre de Matacos, decidimos replantearnos algunas cosas y hacer cambios. Por lo que quizás parezca el final para algunos, en realidad es el comienzo de una nueva etapa que llevará el nombre de Christian Herrera y Matacos. Se mantendrá la misma línea musical, con la dirección de Manu Sija, y el mismo equipo de profesionales en prensa, técnica y logística, aunque con nuevas incorporaciones musicales”, fueron las palabras de Christian Herrera, quien acaba de emprender un nuevo proyecto artístico, y el lunes próximo estará en barrio San Ignacio.

Durante una década, Herrera fue la voz y el líder del grupo Matacos, que cuenta con amplia aceptación entre los amantes del cancionero popular nacional.

“Intento imponer el sello musical y mi particular forma de expresarlo, siempre se busca una propuesta diferente. Si tengo en claro mis raíces y las nuevas formas musicales, generando así una alternativa a la música popular argentina. Esta propuesta es una alternativa nueva y me he proyectado hacer de la música folclórica una forma de vida, trabajando responsablemente por el respeto que merece nuestra cultura”, agregó el artista.

Christian Herrera nació en la tierra caliente de Morillo, allá en el Chaco salteño. Sus primeras melodías se resguardan en aquel patio de tierra en la escuela primaria, fue su punto de partida.