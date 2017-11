Un cantor que llegó desde Campo Quijano

onzalo Farfán nació en el “Portal de los Andes”, allá en el bello Campo Quijano, un suelo que inspira a los poetas, músicos y cantores.

Con solo 20 años, este cantautor salteño va encontrando un lugar en los festivales del norte argentino.

“En lo que va del año, estuve en destacados escenarios, como el Festival del Queso Copeño, en Monte Quemado, Santiago del Estero; Festi Güemes; La Silleta; Cantata a Quijano; 50 años del Festival de la Tradición, en San José; Santa María, Catamarca; entre otros. Un párrafo aparte mereció mi actuación en el Festi Río, que cada se desarrolla en la localidad de Río Piedras. El mensaje nuevo de mis canciones causó un impacto muy particular en el público y logramos sellar una excelente comunión”, señaló el folclorista salteño.

Hoy, junto a su banda, se presentará en el festival solidario María Reina de la Paz, en Barrio San Ignacio.

“Mi pasión por la música y por nuestros pueblos nativos, me llevó a cantar junto a los alumnos del colegio secundario de montaña de la localidad de El Alfarcito, en la Quebrada del Toro, donde estuve acompañando un proyecto musical del profesor Eloy Notario. Ahora, también estoy abocado al recital que ofreceré en mi pueblo, el sábado 2 de diciembre. Lo realizaré en la Casa de la Cultura, a las 22. Será una gran emoción cantarle a mi pueblo querido”, agregó Farfán.

Sin dudas, esta aparición de Farfán en Campo Quijano marcará el cierre de un año plagado de compromisos.

“Considero que fue una temporada exitosa, que arrancó en los primeros días de 2017. Tengo un enorme agradecimiento a mi hermano Juan Gabriel, que me acompaña de manera desinteresada por cuanto escenario requiere de mi presencia; también a los músicos que me permiten presentar un espectáculo de nivel. En el mes de febrero vivimos una experiencia inolvidable en el Festival Internacional de las Frutas y las Flores, en la bella ciudad de Ambato, Ecuador. Ofrecimos las canciones de mi disco”, aseveró Gonzalo.

Finalmente Gonzalo Farfán dijo: “Quijano me voy, quiero en tus cerros hundir mi canción, quiero despertar de un sueño y llegar a tu cielo buscando un amor”, dice la zamba que escribió para su pueblo. Este joven representa el canto nuevo de Salta.