Moda infantil de primera calidad por menos pinchazos y más sonrisas

La solidaridad no es una senda longitudinal y estrecha, sino un camino abierto que transitamos inconscientes de que si salvamos a otros nos estamos salvando a nosotros mismos. El viernes pasado en la peluquería de Sebastián Stone niños y adolescentes que integran la Fundación Juntos a la par Diabetes 1 Salta pugnaban por gobernar un cúmulo de emociones. Se sentían algo monárquicos, encaramados en cómodos sillones, mientras les cortaban el cabello a los varones o les hacían baños de crema a las mujeres. Sus mentes y corazones, entre miradas cómplices y distracciones con el celular, estaban puestas en el desfile de modas que se hará hoy, a partir de las 19, en el Hotel Alejandro I (Balcarce 252).

Las entradas, a $200, continúan en venta y pueden adquirirse en Autoentrada.com. Con lo recaudado aspiran a comprar equipos free style libre, tecnología importada que permitirá a 75 niños insulinodependientes medir sus niveles de glucemia sin someterse a continuos pinchazos en los dedos.

Nicolás Ruiz (19) estudia ingeniería en La UNSa. Con ojos despejados y profundos dice: “La diabetes del tipo 1 es una lucha diaria y constante por tu vida y no hay que rendirse porque cuidarte te mantiene bien. Sentís que todo lo que hacés es para vos y sabés que los excesos te hacen mal”. Él será uno de los beneficiarios del free style y conoce de sobra cómo la tecnología le cambia la historia porque usó por un mes el Iport advance, un dispositivo que sirve para aplicar la insulina mediante un puerto, sin inyectársela en los brazos, y que debió dejar porque su obra social no la reconoce. “La comunidad está comprometida con nosotros, muchos incluso compraron la entrada, aunque no puedan asistir al desfile para apoyar a la fundación”, señala, y con ello también se refiere a las grandes marcas que presentarán sus colecciones para esta temporada primavera-verano y que prestaron gratis sus prendas.

A su lado, Candelaria Avellaneda (13) no pierde su candor al coincidir con Nicolás en aquello de que a la diabetes “hay que llevarla”. “Todos los días me tengo que medir la glucemia e inyectarme insulina. También hacer todo lo posible, con el mayor esfuerzo, de no comer azúcar y elegir alimentos sanos, hacer mucha gimnasia”, enumera. Ella tiene el Iport, gracias a la primera edición del desfile que se efectuó el 14 de mayo pasado, y le otorgarán ahora el free style.

Para ambos desfilar será una experiencia de celebración entre parientes y amigos y el cierre de la Semana de la Diabetes. Sebastián Stone, atento al proceso iniciado en cada cabeza, para unos segundos para indicar que su deseo es “que ellos vivan esto de sentirse modelos, de ser atendidos en una peluquería profesional, mimados”. Y a él la experiencia de servirlos lo hace volver a cuando tenía la edad de los chicos y ya era un peluquero de 14 años. “Hacer esto me recuerda a cuando yo no tenía nada. Vengo de una familia pobre, con muchas necesidades y me hubiera gustado que alguien me tendiera una mano. Esto es para mí subsanar mis malos recuerdos porque uno cree que va ayudando, cuando en realidad se está ayudando uno mismo”, reflexiona.

Según la OMS, actualmente hay en el mundo 422 millones de personas con diabetes. En Argentina, la enfermedad afecta a 1 de cada 10 personas mayores de 18 años. Rossana del Frari, presidenta de la fundación, cuenta que durante sus últimas vacaciones familiares en Iquique (Chile) vio por primera vez el free style libre en una joven que pasaba por la calle. Ella estacionó el auto para abordar a la mujer, quien le informó dónde lo había comprado. El equipamiento no se comercializa en Argentina.

El free style libre consta de un botón que se coloca en el brazo por el que se pasa un escáner más pequeño que un celular y que permite medir los niveles de glucemia hasta 90 veces diarias. Estas posibilidades de sondeo superan ampliamente las cuatro diarias -luego de cada comida- que solicitan los médicos. Además, con una iconografía expresada en flechas el style advierte si los niveles de glucosa en sangre en el organismo se encuentran estables o si suben o bajan de manera abrupta o lentamente. El aparato es fácil de colocar, sumergible y muy oneroso para el bolsillo argentino. Vale $1.122 y cada sensor también $1.122. Estos duran 14 días, es decir, que se demandan dos por mes, mientras que el escáner se compra una sola vez y tiene una buena durabilidad.

Rossana añade que pensaron en el modelo internacional Hernán Drago (42) para figura del desfile por su historia de resiliencia. Vía telefónica el aludido señala que para él este evento cobra un significado profundo. “Yo era obeso entre los 12 y los 16 años y me convertí en modelo y entonces era poca la gente que apostaba en mí y sobre todo en mi futuro. Digo con orgullo y humildad que me he superado y demostrado que en la vida todo se puede con constancia y esfuerzo. Ahora es mi momento de devolver un poco de lo que la vida me dio”, dice, convencido también de caminar esa senda ancha de la solidaridad.