Central Norte y los otros candidatos al ascenso

Se terminó la etapa clasificatoria y ahora empieza el “verdadero campeonato” para la mayoría de los hinchas de Central Norte que esperan que de una vez por todas el equipo pueda lograr el tan ansiado ascenso al Federal A.

El primer desafío para el azabache será este viernes, a las 21.30, frente a Talleres de Perico por el partido de ida y si logra avanzar se enfrentará con el ganador de la llave entre Pellegrini y Sportivo Guzmán.

Y de llegar a la final, sabe que enfrente tendrá a un duro adversario con las mismas necesidades de ascender.

Durante la semana pasada se anunció desde el Consejo Federal que se cambiaban los cruces entre regiones, en principio la región norte se iba a enfrentar con la región cuyo por un ascenso pero ahora el boleto a la tercera categoría del fútbol argentino se dirimirá entre la región norte y región centro.

En la centro los cuatro clasificados a los play off son: Atlético Güemes de Santiago del Estero, Vélez de San Ramón, Racing de Córdoba y Sarmiento de Leones.

El gaucho santiagueño es “el candidato”, no solo por la gran campaña que hizo, terminó primero en su zona con 44 puntos y fue el segundo mejor equipo de todo el Federal B detrás de Camioneros de Luján.

Debido a sus buenos números en la etapa clasificatoria, el elenco güemense definirá siempre de local en los play off, incluso en una hipotética final entre santiagueños y el cuervo, se definirá en Santiago del Estero.

Güemes jugará frente a Sarmiento de Leones, Córdoba, en el primer play off.

Racing de Córdoba, también es otro de los “pesados” de la categoría, por su historia y su necesidad de resurgir. La academia cordobesa terminó primero en su zona y se medirá en el primer play off con Vélez de San Ramón.

Lo cierto es que el cuervo primero tendrá que pensar en Talleres de Perico, su primera “gran final” por el sueño del ascenso.

Central Norte volverá hoy por la mañana a los entrenamientos en el estadio Dr. Luis Güemes. El cuerpo técnico sabe que cuenta con todos los jugadores a disposición.

La fecha de los cruces

El cuervo será el primero a la cancha este viernes, a las 21.30 en Perico frente a Talleres, mientras que el sábado, a las 17, Pellegrini jugará el partido de ida, en Tucumán, frente a Sportivo Guzmán. Las revanchas se jugarán el miércoles 29. En caso de acceder a las semifinales, las fechas serán domingo 3 de diciembre (la ida) y domingo 10 de diciembre (la vuelta). Por último las finales por el ascenso al Federal A serán, sábado 16 de diciembre (ida) y miércoles 20 de diciembre (vuelta).