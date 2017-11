Camioneros atendió a Pellegrini a domicilio

Con una sonrisa culminó al temporada de Camioneros Argentinos en el Federal B.

El camión le ganó por la mínima a Pellegrini en el estadio Julio “Mamita” Cáseres donde el adoquinero nunca había perdido. El único tanto del partido lo hizo Leonardo Iorlano, de penal, a los ocho minutos del primer tiempo.

El partido fue parejo y Camioneros pudo lograr la ventaja por intermedio de su goleador, pero luego del gol, ninguno de los dos equipo generó situaciones claras, en el complemento el juego también cayó en un pozo y ambos terminaron jugando con diez hombres por las expulsiones de Facundo Castro, en Camioneros y Pablo Rodríguez, en Pellegrini.

De esta manera, el camión culminó en la tercera ubicación en la zona norte B, mientras que Pellegrini, que jugó ayer con suplentes, encarará la semana pensando en el partido de ida de los play off, el próximo sábado, como visitante frente a Sportivo Guzmán de Tucumán.

La síntesis:

PELLEGRINI 0 - CAMIONEROS 1

N. Vargas - R. Juárez

I. Yufra - M. Aguiar

V. Cortéz - J. Argota

C. Guanca - P. Santillán

A. Gordillo - F. Castro

L. Ledesma - F. Ríos

P. Rodríguez - J. Pichotti

L. Camacho - M. Roldán

M. Esparza - J. Cartello

M. Mompó - J. Guaymás

J. Quiroga - L. Iorlano

DT: F. Acuña - DT: G. Módica

Goles: PT: L. Iorlano -p- (C).

Cambios: ST: inicio, G. Vi­llagra por L. Ledesma (P), 10’ L. González por J. Cartello (C), 16’ A. Rivera por L. Camacho (P), 30’ G. Gómez por M. Roldán (C) y 43’ A. Martínez por L. Iorlano (C).

Jornada: 18ª Fecha

Estadio: Mamita Cáseros

Árbitro: José Sotara