El Rusito Cístola da pelea hasta el final en la Clase 1

La definición de la Clase 1 del Turismo Pista se estiró hasta la última fecha. El salteño Esteban Cístola tenía chances de coronarse el pasado fin de semana en el autódromo de Concordia, Entre Ríos, pero este domingo terminó tercero, mientras que Valerio Diamante, su principal rival, ganó la carrera y es el nuevo líder de la competencia.

La diferencia entre Diamante y Cístola (piloto del equipo Oliverio Competición) es mínima, ya que solo medio punto separa a uno de otro. Esto los deja en casi igualdad de condiciones para pelear por el campeonato de la categoría el próximo 10 de diciembre en el autódromo “Juan y Oscar Gálvez” de Buenos Aires.

“Fue una carrera al principio muy linda, pero en la última vuelta me le tiré a Diamante a la entrada de la recta principal, él salió mejor armado y llegó a la curva número 2 delante mío. Seguido de eso, en la recta opuesta, se me cierra en plena recta y me lleva hasta el pasto, maniobra antideportiva, que provocó que me pasará Cruciani con bandera amarilla. No está bueno que sucedan estas cosas a esta altura del año y del campeonato, es por eso que presente la denuncia en el camión de la CDA. Ahora a pensar en Buenos Aires y tratar de hacer lo mejor posible para poder llevar el título a Salta”, señaló el oriundo de Joaquín V. González.

La bandera a cuadros cayó y Valerio Diamante (27m12s320) logró hacer realidad un nuevo triunfo que lo deja comandando el campeonato por mínima diferencia. Segundo llegó Lucas Barbalarga (27m12s989) en gran labor y tercero Cístola (27m13s574), subiendo a ese lugar tras reclamar por el sobrepaso con bandera a amarilla por parte de Cruciani, quien fue cuarto.

La última carta se jugará en tres semanas. Cístola no renuncia al sueño de ser campeón de la categoría en su temporada debut.

Buen debut de Moreno

Mientras Cístola peleaba por los primeros puestos, el salteño Eduardo Moreno realizaba una gran carrera en su debut en la Clase 1 del Turismo Pista. Largó la final en el puesto 24 y logró avanzar trece posiciones para finalizar undécimo en Concordia. “Estoy muy contento con esta primera carrera a nivel nacional y con el desempeño del auto que se comportó de la mejor manera. Claro que me faltan pulir un par de cosas, pero estoy contento”, dijo Moreno.