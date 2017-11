Desde mañana, nada debería ser igual

La renovación del Gabinete anunciada para mañana trae aparejado no solo el cambio de varios ministros y la reducción de las carteras, sino también nuevos objetivos, nuevas estrategias y nuevo estilo de gestión. Es decir un cambio drástico de políticas provinciales cuyos alcances solo se podrán evaluar sobre la marcha.

El plan de “reducción del gasto y optimización de los servicios” anunciado por el gobernador Juan Manuel Urtubey habla por sí solo de que se terminó “el tiempo de las vacas gordas” y de celebrar la vida “tirando manteca al techo”.Ahora hay que “planchar el gasto y aumentar los recursos”.

El reemplazo del -hasta hace un mes- “intocable” Carlos Parodi por Fernando Yarade en la jefatura de Gabinete es el reflejo del rojo destellante que arrojan los últimos balances. A esto se lo suele llamar “ajuste”, que es un nombre antipático. Con matices, la mayoría lo suele considerar “realismo”.

Sin elecciones en 2018, el Gobierno se propone reorientar la economía y la administración del Estado con criterios de austeridad, aunque por ahora en el horizonte no aparece ninguna hipótesis de crisis. Es decir, con el nuevo gabinete desembarcaría el “realismo”.

Los números que arroja el pacto fiscal firmado el jueves, por donde se los mire, exigirán racionalizar el gasto en todos los niveles del Estado. Para tranquilidad de los gremios, nadie habla de despidos. Sí, por cierto, se anticipan límites en los aumentos salariales y hay un punto clave: la discusión sobre las expectativas de inflación. El Gobierno provincial se quiere manejar con las proyecciones oficiales, acompañadas por una “cláusula gatillo”.

No solamente la situación fiscal no da para más. El escenario social y las nuevas políticas nacionales exigen un golpe de timón. Resulta difícil imaginar el nuevo escenario salteño, con un cambio tan radical en los últimos dos años de los doce de la gestión de Juan Manuel Urtubey.

En dos de las tres áreas clave para el incremento de recursos se reemplaza el voluntarismo por el “know how”. Manuel Lavallén es un profesional del turismo y Paula Bibini una empresaria de perfil alto y experiencia en materia de políticas sectoriales.

Salta necesita recuperar el envión en ambos rubros, y también en minería, que junto con la generación de infraestructura y la educación tecnológica son los ejes del desarrollo.

En el plano de los deseos y de los discursos, todo parece armonizar con las iniciativas que anuncia el Gobierno nacional.

En la agenda de esta semana se anota también el propósito oficial de sumar a los municipios salteños al pacto fiscal. A todos. Un paso crucial que se va a dar es el intento de acercamiento con Gustavo Sáenz, quien sigue mostrándose distante. Los cambios que introduce el pacto fiscal y que involucran a los municipios son profundos y estructurales en materia tributaria. Los intendentes, de prosperar la propuesta de Urtubey a la Nación, deberían acordar con la AFIP para que ese organismo se haga cargo de recaudar y girar diariamente la tasa de inspección municipal, equivalente al 1% de las ventas, que se coparticiparía en forma automática a cada municipio, sin pasar por Provincia.

El otro capítulo es la eliminación de las cooperadoras asistenciales, consecuencia de que ya no se podrán mantener gravámenes al empleo registrado, con lo que se financian estos organismos.

El Gobierno provincial asegura que hay dos años por delante para ajustar detalles. El nuevo secretario de Municipios, Miguel Calabró, considera que los intendentes tienen buenas expectativas.

El intendente de Tartagal y diputado nacional electo, Sergio Leavy, es escéptico. “Te diría, soy cauto”, aclara. Le están pidiendo “confianza en una promesa, un acto de fe”. Los impuestos para la cooperadora asistencial reportan al municipio 16 millones de pesos, con los cuales se financian transportes sanitarios, que son imprescindibles para Tartagal, los consultorios móviles odontológicos y ginecológicos, imprescindibles para la medicina preventiva.

A Leavy, como al resto de los jefes comunales, la experiencia le impone prudencia. Los municipios siguen siendo la barrera de contención de una crisis social muy profunda. El Gobierno nacional considera que de esa crisis se sale a mediano plazo, pero con educación y empleo, y no con recursos de contingencia. Los intendentes saben que sus administraciones se fueron convirtiendo en fuentes de empleo “trucho” y en maquinarias de manejo de emergencias. De ahí se derivan conductas clientelares y vicios populistas, pero, como sea, a la gente no se la puede dejar a la intemperie.

Esta agenda también ocupa un lugar central para el nuevo gabinete.