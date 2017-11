María Martha Serra Lima, internada en terapia intensiva: su estado es grave

La cantante se había operado por un problema en la espina dorsal que le traía complicaciones para caminar, y el 2 de octubre se dio a conocer un comunicado sobre su salud. “Ahora, requiere de una rehabilitación importante, por lo que estará fuera de los escenario por un término prudencial de tiempo, que lo determinaran los médicos intervinientes”, se dijo en ese momento.

Por el momento no ha habido más información y se espera un comunicado.

Hace poco más de un mes, María Martha anunció con crudeza que se iba a someter a una intervención quirúrgica, ya que se encontraba muy afectada por dolores lumbares y en sus piernas. "O me opero o no camino más, ésa es la verdad“, había reconocido la cantante. “Tengo miedo, son operaciones muy difíciles, vi en Internet que es dificilísima y complicadísima. Yo no tengo 15 años y uno siempre tiene miedo”, reveló en esa oportunidad.

Con mucha entereza, Serra Lima había dicho en su última entrevista antes de la operación: "Yo soy una persona espiritual, pero me ayudo sola cuando llego a un momento así, no pienso me va a ayudar Dios, digo me va a ayudar mi físico y la vida. Tengo ganas de vivir y de vivir bien, pero es la primera vez que tengo una operación tan seria y larga".