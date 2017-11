Instalaron cámaras para controlar a Milagro Sala dentro del penal Alto Comedero

La Cámara de Apelaciones y Control jujeña ratificó el rechazo al habeas corpus solicitado por los abogados de la líder de la Tupac Amaru para que cumpla la prisión preventiva en su domicilio, en tanto que el Gobierno jujeño anunció que pondrá más cámaras en el Penal de Alto Comedero para que la dirigente sea filmada prácticamente las 24 horas.

El ministro de Seguridad jujeño, Ekel Meyer, afirmó: "ahora nos informaron que no va a volver allá (en referencia a la vivienda donde cumplía prisión domiciliaria) así que vamos a disponer el retiro de los elementos y reubicarlos para que no se pierda la inversión que se hizo"".

El ministro del gobierno de Gerardo Morales detalló que esta semana empezará "el traslado de las cosas colocadas" en los alrededores de la casa de Sala.

Se trata de cámaras de seguridad y luminarias que habían sido instaladas en el perímetro y alrededores.

A su vez, el diario Clarín publicó que por pedido judicial se agregarán cámaras de seguridad en el penal de Alto Comedero, para que "no queden puntos ciegos" en la vigilancia.

De acuerdo a la versión, el único lugar exceptuado serán los baños.

Al respecto, desde el Ministerio de Seguridad jujeño dejaron trascender que es una posibilidad que se utilicen los mismos equipos removidos de las inmediaciones del domicilio de Dique La Ciénaga y que la idea es controlar a Sala las 24 horas.

En las últimas semanas, tanto Milagro Sala como su ex mano derecha, Mirta Guerrero, conocida como Shakira, habían protagonizado episodios en los que intentaron autolesionarse dentro de la prisión.

Milagro Sala permanece detenida desde enero de 2016, pero en agosto -a pedido de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)- recibió el beneficio de la prisión domiciliaria.

Aunque hace dos semanas, el juez Pablo Pullen Llermanos revocó esa medida asegurando que la imputada "incumplió" algunas de las condiciones que estipulaba la preventiva.