La noche de Rodrigo Pequeño

Una llamativa carrera ascendente viene reflejando el cantante salteño Rodrigo Pequeño. Se instaló en Córdoba y desde allí encara distintos puntos del país. Ahora regresará a su tierra, mañana viernes presentará su espectáculo, en el Teatro Municipal, avenida Paraguay 1240, a partir de las 21.30.

“Seguramente rondará una cuota emotiva, por cantar de nuevo en mi pago. Habrá canto, baile e invitados que le darán un marco especial a la velada”, sostuvo Pequeño, quien agregó: “Luego partiré a La Rioja para participar de la fiesta que organiza Sergio Galleguillo. También ya empezaré a prepararme para la temporada de verano que llegará cargada de compromisos para los festivales más importantes del país”.

“Nadie es profeta en su tierra”, es una frase trillada pero que en ocasiones suele personificarse en un blanco perfecto. El ejemplo claro es el cantante Pequeño, quien decidió radicarse en la ciudad de Córdoba para continuar con su carrera artística.

“Estoy contento porque gente importante del folclore se interesó por mi propuesta, pero al mismo tiempo tengo una cuota de tristeza porque me alejé de la tierra que me vio nacer. El público salteño es bueno, me respeta y me mima, aunque no puedo decir lo mismo de las personas que se encargan de organizar los festivales, se me hizo imposible cantar en mi provincia, por eso busqué otros horizontes para continuar con mi mensaje musical”, dijo Pequeño.

“Estoy en contacto con el reconocido conductor Mario Pereyra (Cadena 3 de Córdoba) y de manera desinteresada, ofreció darme una mano en mi carrera. Así, logré realizar importantes actuaciones en los últimos meses”, acotó.

En los finales de los 90, este artista salteño estuvo emparentado con los aplausos y las ovaciones. Su melodiosa voz, acompañada de su buena presencia, le permitió ocupar un lugar de privilegio dentro del folclore. Los Nocheros fueron su padrino artístico. Un día se alejó hacia otro camino.

“Fueron trece largos años que me alejé de mi gran pasión. Prefiero no volver sobre mis pasos, ahora quiero vivir el presente y empezar a soñar con mi carrera”, aseguró Pequeño.