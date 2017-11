La última entrevista que le hizo El Tribuno a María Martha Serra Lima

¡Cuántas personas se enamoraron con sus canciones! La cantante argentina María Martha Serra Lima es sinónimo de amor y esperanza. ¿Quién no recuerda al menos un pedacito de la letra de un tema que nació de sus labios? Su voz grave unió corazones a lo largo del planeta..., las fronteras no fueron un impedimento para su talento arrollador.

Más de 420 premios nacionales e internacionales, 21 discos de oro y 58 de platino. Recibió “El 1 de Oro”, premio creado por CSB (1984) para la primera artista que vendió más de 1 millón de placas en su país. Con temas emblemáticos como: A mi manera, Usted, Como toda mujer, Voy a perder la cabeza por tu amor, La tercera es la vencida y El sueño imposible, entre tantos otros.

Una carrera internacional prestigiosa, recorrió los escenarios más importantes del mundo: Estados Unidos (Las Vegas, Atlantic City, Nueva York, Los Ángeles, Nueva Yersey, Miami, Chicago), Venezuela, Perú, México, Panamá, Puerto Rico, Santo Domingo, Colombia, Ecuador, Chile y Paraguay entre otros.

María Martha Serra Lima dialogó cordialmente con El Tribuno y contó detalles de su presente.

¿Cuatro décadas con el canto?

Parece mentira que haya pasado tan rápido el tiempo, si alguien me preguntara hace cuanto tiempo que canto, yo diría 20 años, pero son 40, es increíble la velocidad con que transcurre la vida. Además, me siento una privilegiada por hacer lo que más me gusta. Jamás me costó ni el mínimo esfuerzo porque no tuve que soportar apremios económicos, por suerte teníamos una buena posición con mi familia. Ahora afrontaré una gira nacional e internacional con mis 40 años de carrera artística, y arrancaremos en Salta.

Un balance su carrera...

Jamás pensé ser cantante, mi padre no quería que abrazara esta profesión. Cuando tenía 15 años me hicieron cantar en un hotel de Mar del Plata, y me escucharon Mariano Mores y Hugo del Carril, quienes lo hablaron a mi papá para que continuara con ellos, mi papá los sacó corriendo. Tomé la decisión recién a los 34 años por la insistencia de mis amigos, hasta ese momento yo enseñaba guitarra, canto e inglés. Cuando menos pensé ya me encontraba en los escenarios más importantes del país.

¿Se considerá una enamorada o una intérprete?

Soy una intérprete enamorada. Disfruto a pleno con mis canciones, por suerte jamás tuve que incluir en mi repertorio temas que no sean de mi gusto. El público es incondicional y maravilloso, siempre se arriman para comentarme que conocieron el amor gracias a mis canciones; otras personas me cuentan que superaron el dolor; y así uno reconforta el alma con las historias.

¿Los Panchos fueron su trampolín internacional?

Sin dudas, junto a ellos recorrí los escenarios más prestigiosos, fuí una afortunada de cantar con estos grandes de la música mundial. Con Los Panchos logré 17 discos de platino y 1 de oro.

¿Abrirá la gira en Salta La Linda?

Siempre comento que Salta y Mendoza son las provincias más bellas del país, ojalá se mantenga como la ví en la última ocasión que pisé esa provincia.

¿Le gusta el folclore?

Me apasiona siempre escucho folclore en mi casa. Tengo una cuenta pendiente con grabar un disco de ese género. Me regalaron un poncho salteño que siempre lo uso, la otra vez me lo puse en Miami.

¿Le preocupa la situación en el mundo?

Claro que si, la gente está loca. Solo piensan en su interés, ojalá recapaciten. Debemos apostar a esa simple palabra llamada: esperanza.