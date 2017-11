Hourcade definió el plantel de Los Pumas para la gira europea

El entrenador del seleccionado argentino de rugby, Daniel Hourcade, dio este jueves a conocer la lista de 32 jugadores que integrarán el plantel para la gira internacional de noviembre, que incluirá los encuentros frente a Inglaterra, Italia e Irlanda. El seleccionado argentino tiene previsto viajar con rumbo a Londres el sábado por la tarde vía Frankfurt y arribará el domingo al mediodía para quedar concentrado toda la semana próxima en el complejo deportivo Newbury.

Los Pumas debutarán el sábado 11 de noviembre frente a Inglaterra en el estadio Twickenham, en la ciudad de Londres, y una semana más tarde se medirán con el seleccionado de Italia en Florencia. Finalmente, el sábado 25 el conjunto argentino culminará su periplo por Europa enfrentando a Irlanda en el Aviva Stadium de Dublín.

En el plantel argentino las principales novedades son las primeras convocatorias de los jugadores Sebastián Cancelliere de Hindú Club y el pilar de San Luis Rodrigo Bruni. En tanto, el pilar rosarino Felipe Arregui y Bautista Ezcurra, quien integró el plantel de seven de Argentina en los Juegos Olímpicos Río 2016, también fueron convocados.

La lista de técnico Hourcade cuenta con la base de jugadores que participaron en el torneo Rugby Championship pero no contará con el wing Manuel Montero, quien renunció a integrar el seleccionado nacional y en consecuencia fue reemplazado por Cancelliere.

El medio scrum Gonzalo Bertranou ingresará por Tomás Cubelli, quien sufrió una fractura en la quinta vértebra cervical y hernia de disco en el encuentro frente a los All Blacks por Rugby Championship.

El plantel de 32 jugadores lo componen: Matías Alemanno, Gonzalo Bertranou, Emiliano Boffelli, Rodrigo Bruni, Sebastián Cancelliere, Santiago Cordero, Agustín Creevy (capitán) y Jerónimo de la Fuente.

Felipe Arregui, Bautista Ezcurra, Santiago García Botta, Santiago González Iglesias, Juan Martín Hernández, Marcos Kremer, Martín Landajo, Tomás Lavanini, Juan Manuel Leguizamón y Tomás Lezana.

Benjamín Macome, Pablo Matera, Julián Montoya, Ramiro Moyano, Matías Moroni, Lucas Noguera, Matías Orlando, Javier Ortega Desio, Guido Petti, Enrique Pieretto, Nicolás Sánchez, Leonardo Senatore, Nahuel Tetaz Chaparro y Joaquín Tucule