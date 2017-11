Gallardo tiene una duda: Enzo Pérez o Carlos Auzqui

Rodolfo D‘Onofrio, presidente de River Plate, concurrió este jueves al predio que el club tiene en Ezeiza para acompañar al plantel y al cuerpo técnico, en la previa del superclásico ante Boca Juniors a disputarse el domingo -a las 18.05- en el estadio Monumental.

Tras la eliminación en la semifinal de la Copa Libertadores, el martes pasado ante Lanús, D’Onofrio decidió hacerse presente en el entrenamiento.

El presidente del club de Núñez instó también “a reponerse” luego de su eliminación de la Copa Libertadores, aunque reiteró su postura de que “la tecnología se usó para un solo lado” y que “eso fue claro”. Más tranquilo, hoy concurrió al entrenamiento de River.

Mientras tanto, el equipo que va a jugar el domingo frente a Boca aún no fue definido por el entrenador Marcelo Gallardo, quien resolvió esperar hasta mañana para ver cómo se recuperan los jugadores, ya que de no mediar sorpresas sería el mismo que cayó ante Lanús.

Enzo Pérez, quien no pudo completar el partido el martes en la derrota ante el granate, se entrenó de manera diferenciada por un fuerte

golpe en el glúteo derecho y lo van a probar mañana -junto con el resto de los jugadores- en la práctica a puertas cerradas en el predio de Ezeiza.

De este modo, el equipo para una nueva edición del superclásico formaría con Germán Lux; Gonzalo Montiel, Jonatan Maidana, Javier Pinola y Milton Casco; Ignacio Fernández, Ariel Rojas, Leonardo Ponzio, Enzo Pérez o Carlos Auzqui y Gonzalo Martínez; Ignacio Scocco.

El millonario se entrenó por la mañana con tareas físicas y de campo, primero para los que no jugaron el martes, mientras que los

titulares participaron de ejercicios regenerativos y rutina de gimnasio, debido a las fuertes lluvias de la mañana.

Por su parte, los laterales Marcelo Saracchi y Jorge Moreira, quienes vienen de sufrir sendos desgarros, volvieron a trabajar de manera diferenciada junto a Luciano Lollo y Rodrigo Mora. Ambos están descartados para jugar el fin de semana.

Por otra parte, el delantero Marcelo Larrondo no participó de los entrenamientos por estar de reposo luego de una nueva artroscopía que le realizaron en la rodilla izquierda, y que le impedirá jugar en estos meses que restan del año.

En tanto, allegados al cuerpo técnico indicaron que el partido semifinal de la Copa Argentina frente a Deportivo Morón -que estaba programado para el 12 de noviembre en Mendoza- podría postergarse ante la convocatoria de Enzo Pérez a la Selección nacional, que jugará dos partidos amistosos en Rusia en la fecha FIFA de la semana próxima.