La chicas dicen presente en el Fútbol de los Barrios

Ellas también dirán presente y se sumarán a una de las movidas de mayor convocatoria: el Fútbol de los Barrios denominado Juanito Martínez. La modalidad de damas dará el puntapié inicial el lunes, en las canchas auxiliares del estadio Padre Martearena.

El campeonato contará con la participación de 24 equipos, divididos en 8 zonas de 3 conjuntos. Se enfrentarán todos contra todos a una rueda y clasificarán los primeros de cada zona.

Los 8 equipos clasificados jugarán la fase de cuartos de final, luego las semifinales y la final. En todos los casos, será a un solo partido.

Como sucede en el torneo masculino, todos los elencos participantes recibieron un juego de camisetas y una pelota por parte de la Secretaría de Deportes. A su vez, cuerpos técnicos y jugadoras fueron capacitadas con una charla sobre el arbitraje y el reglamento.

El partido que abrirá la primera fecha -que se jugará en forma desdoblada- será el duelo entre las chicas de barrio Ceferino y barrio Solís Pizarro, que se enfrentarán desde el lunes, desde las 14.45, en las auxiliares del Martearena. Luego, a las 16.30, el equipo de Villa Los Sauces chocará con barrio Autódromo, mientras que 20 de Febrero se las verá con Norte Grande, a las 17. El torneo continuará el lunes 13 y el lunes 20 del corriente

En tanto, la competencia masculina comenzó en octubre y disputará una nueva jornada el próximo lunes.

Villa Lavalle tendrá como oponente a Santa Victoria, en la cancha principal del Martearena, a partir de las 21. Más tarde, desde las 23, San Antonio se medirá con 25 de Mayo.

Un día después, en el mismo escenario, Autódromo enfrentará a Progreso (21) y Santa Ana lo hará con Villa María Esther.

Cabe destacar que la entrada para presenciar los duelos barriales es libre y gratuita para todos los hinchas.



Femenino - Equipos y zonas:

Zona 1: Ceferino, Solís Pizarro y Solidaridad 4º Etapa

Zona 2: Los Sauces, Autódromo y Santa Lucía

Zona 3: 20 de Febrero, Norte Grande y Agua y Energía

Zona 4: Solidaridad 2º Etapa, Palmeritas y Castañares

Zona 5: San Pablo, Libertad y Santa Ana

Zona 6: San Francisco Solano, Democracia y Siglo XXI

Zona 7: Santa Cecilia, El Círculo IV y La Paz

Zona 8: Solidaridad, El Carmen y La Fama

El programa:

Lunes 6 - Auxiliares del estadio Martearena

14.45 Ceferino vs. Solís Pizarro

16.00 Los Sauces vs. Autódromo

17.00 2º de Febrero vs. Norte Grande



Lunes 13 - Auxiliares del estadio Martearena

14.45 Solidaridad 2º Etapa vs Palmeritas

16.00 San Pablo vs. Libertad

17.00 San Francisco Solano vs. Democracia



Viernes 17 - Auxiliares del estadio Martearena

14.45 Santa Cecilia vs. El Círculo IV

16.00 Solidaridad vs. El Carmen

Masculino - Equipos y zonas:

Zona 1: Sauce, San Francisco Solano y Siglo XXI

Zona 2: San Ignacio, Villa Luján y 20 de Febrero

Zona 3: Ceferino, Limache y Solidaridad

Zona 4: Sarmiento, Hernando de Lerma y Villa Chartas

Zona 5: Barrio Lavalle, 13 de Abril y Santa Lucía

Zona 6: Villa Lavalle, Santa Victoria y 26 de Marzo

Zona 7: San Antonio, 25 de Mayo y Villa Soledad

Zona 8: Autódromo, Progreso y El Bajo

Zona 9: Norte Grande, Solís Pizarro y Juan Pablo II

Zona 10: Santa Ana I, María Esther y El Aybal

El programa:

Lunes 6 - Estadio Martearena

21.00 Villa Lavalle vs. Santa Victoria

23.00 San Antonio vs. 25 de Mayo



Martes 7 - Estadio Martearena

21.00 Autódromo vs. Progreso

23.00 Santa Ana vs. Villa María Esther