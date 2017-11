Gimnasia y los misterios de Riggio de cara al partido con los formoseños

El Tano no haría cambios para mañana. Herrera, al banco.

El DT de Gimnasia y Tiro, Víctor Riggio, no realizaría variante alguna para el encuentro de mañana, a las 20.30, ante Sportivo Patria, por la décima fecha del Federal A que se disputará en el Gigante del Norte.

La intención del Tano, que en la jornada de ayer por la tarde realizó una práctica hermética y con misterios a puertas cerradas en el Gigante del Norte, es seguir aceitando el esquema 4-4-2 que le dio réditos el pasado domingo en el marcador, pero no en cuanto a juego. Necesita una mayor respuesta de sus intérpretes con ese sistema y por eso no habrá variantes de dibujo ni de nombres. Luciano Herrera, de a poco, comienza a meterse en la consideración del Tano como primera alternativa arriba. Estuvo entre los relevos en la práctica y arrancará desde el banco ante los formoseños.