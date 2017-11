Juan Angel Pérez: “Juampi Rodríguez tendrá que hacerce cargo de la pésima elección”

El histórico dirigente justicialista Juan Angel Pérez habló con El Tribuno sobre la actualidad partidaria, hizo un análisis pormenorizado de los resultados electorales y planteó lo que hoy necesita y también hasta lo que no necesita el Partido Justicialista.

¿Qué opina de los pedidos de expulsiones del PJ?

Los partidos políticos deben sumar, no expulsar. Por el contrario, si el PJ no abre las puertas y convoca a todos los sectores sin distinción, está condenado a desaparecer como uno de los principales actores de la política provincial. Yo pregunto: ¿quiénes son los que piden la expulsión de compañeros?, ¿desde de qué lugar se sienten con atribuciones de impulsar ese tipo de medidas?, ¿en base a qué? Según trascendió en los medios, fundamentan ese pedido en una supuesta deslealtad de Sonia Escudero, Carlos Yarade y Fernando Pequeño (nieto del exgobernador Miguel Ragone). Desde esa óptica habría que pedirle la renuncia prácticamente a todos los afiliados del partido. Habría que repasar la lista de todos los justicialistas que salieron como candidatos en los diferentes frentes, analizar de donde vienen y no quedaría ninguno. ¿Así quieren poner en marcha al PJ? Es hora de convocar, no de expulsar; de abrir la participación, no de cerrarse. Dígame, quién puede desconocer la trayectoria en el PJ de Gustavo Sáenz, Villada, Frida Fonseca, Cánepa, Outes, Guaymás, Walter Wayar y Cuenca, entre muchos otros.

Algunos tuvieron que salir por fuera del PJ, porque encontraron un lugar en otro lado, un espacio que oportunamente no les dio el partido.

¿Cómo piensa que seguirá ahora el extrapoder de la Comisión

de Acción Política?

A ciencia cierta, no tengo idea. Me imagino que haciendo política. Pero como no hay vida partidaria, la militancia no está enterada de nada. Tienen que abrirse al interior. Se está centralizando todo en la Capital y ahí están los resultados. Fíjense, se pusieron candidatos como la compañera de Cachi, Liliana Guitián, y no le hicieron ni un afiche. En las elecciones no pasaron a dejar ni los votos. No se tuvieron en cuenta muchos aspectos que hacen a una elección. Los candidatos no tocaron ni las puertas de los vecinos aquí. Si se pierde hay que aceptar y cambiar de metodología de trabajo. Experiencia y capacidad hay, lo tenemos a Miguel Isa y otros tantos para abrir la cancha, para motorizar el partido.

¿Siente que se desvaloriza a la vieja dirigencia?

Hay toda una corriente que desprecia a los “viejos”, nos quieren jubilados y fuera de la vida política. Y ese pensamiento se impulsa desde el partido y desde algunos sectores del gobierno también. Y miren ustedes, militantes como el “topo” Ramos en Rosario de Lerma ganó la senaduría, y Romano en Chicoana perdió por tan solo 100 votos. El compañero Walter Abán con más de 73 años llegó a la Cámara alta por Molinos. Son muchísimos los casos en que “los viejos” han demostrado estar en carrera. Como dice Martín Grande muy acertadamente: podemos ser viejos pero tenemos la fuerza y podemos trabajar igual o más que los jóvenes.

Así que sería importante comenzar a incluir a quienes tienen una trayectoria ganada en base a muchísimos años de trabajar en política. “Los viejos” sabemos quienes, desde adentro del partido, y otros desde la función pública, nos apuntan al entrecejo y quieren mandarnos al cajón.

Habría que preguntarle a muchos funcionarios políticos, qué aportaron y si salieron a trabajar.

Y aclaro, la culpa no fue de Carlos Parodi, que es uno de los técnicos y administradores más capaces que tuvo la provincia.

¿En perspectiva, a qué atribuye los malos resultados del oficialismo en las últimas elecciones?

A una pésima estrategia de campaña. Si no se camina la calle ni se recorre el interior y tampoco se pone el valor a la militancia, hablando por supuesto desde lo partidario, no se pueden esperar buenos resultados. Aquí no vino ninguno de los candidatos a caminar. Así es difícil. Es andar cuesta arriba. ¿Cómo se puede pedirle a la gente que apoye a alguien que no está, que no da la cara, que no explica su propuesta? Hay que analizar, admitir, reconocer, sumar y cambiar la metodología de trabajo. Esto es algo que debemos hacer todos.

¿Qué piensa de que en su momento Urtubey renunció al PJ?

Frente a los resultados de las elecciones uno puede decir y pensar muchas cosas en caliente. Seguramente tendrá tiempo de rever las cosas. Es un gran militante y dirigente. La gente no le dijo “no” a Urtubey; le dijo “no” a sus candidatos. Debe seguir trabajando en el proyecto para llegar a la presidencia. Está capacitado y es del interior del país.

¿Pero entonces no hay un responsable de la derrota?

Aquí el que falló fue el equipo político, que no visitó los departamentos, que no caminó. Voy a decir algo que todos piensan, pero no se animan a decir: el estratega fue Juampi Rodríguez y tendrá que hacerse cargo de los pésimos resultados. Lamentablemente, es uno de los que sostiene que los viejos nos tenemos que ir a la casa y que la política solo tiene que ser manejada por los Golden Boys. Y creo que se equivocó.



¿Y cómo analiza el rol de Godoy?

Muchos dirigentes de trayectoria que conocen de política, como Godoy, trataron de colgarse de la imagen de Valenzuela, en vez de exponer su trabajo y sus proyectos a la sociedad. Tienen mucho camino andado dentro de Salta y de la Cámara. No había necesidad. A Godoy se lo puede amar u odiar, pero no se puede desconocer su trayectoria. Si bien lo mediático aporta, no lo es todo. Los resultados hablan por sí solos. Estaban más preocupados por la fotito con la figura del momento, que de hablar con la gente. Hay chicos que caminaron la calle, como Carlitos Jorge en Cerrillos y arrasaron, o como el de Gaby Pérez en La Merced, que encabezó la lista que ganó la elección de convencionales. Hay que volver la mirada a las bases. Soy optimista que el PJ resurgirá con mucha fuerza. Somos justicialistas por convicción, no porque sea una moda que cuando no me sirve cambio de camiseta. Creemos en la justicia social, la independencia económica y la soberanía política.