Vicky Xipolitakis se prendió del atentado en Nueva York

El ataque en la ciudad de Nueva York en el que murieron ocho personas, entre ellas cinco argentinos, y más de una decena resultaron heridas, causó una fuerte conmoción.

Para mostrarse conmovida por la tragedia, Vicky Xipolitakis se acercó al lugar donde ocurrió el atentado vestida con un saco rojo que simula ser un corazón: “Veo a Nueva York con cuidado y estoy asustada. No estoy acostumbrada a esto. Es mi barrio, vivo a cinco cuadras, me enteré, y justo hoy me regalaron este saco de corazón y dije ‘es el mejor momento para ponérmelo’. Más amor y menos guerra”, pidió.

La presencia de Vicky también fue cubierta por la reconocida y respetada agencia de noticias Reuters, aunque segundos después borró el tuit.

Vale destacar que apenas trascendieron las palabras de Vicky, la red se llenó de críticas hacia la exvedette. Unas de las voces fue la de Ángel de Brito, quien tildó de “fantochada” su presencia en el lugar.

“Acá estoy, acá pasé, y quiero llevar a mi Argentina, ya que allá soy una persona pública. Como está todo el mundo cubriéndolo y yo tengo hoy la oportunidad también de estar acá, a veces por cosas lindas y a veces por cosas horribles, como esta”, manifestó.

“Mi solidaridad con las familias argentinas, mis fuerzas. Argentina los amo, besos para todos. Y Nueva York, me hace muy feliz, por eso vengo mucho. Ojalá no pase más. Acá esta mi corazón. más amor, menos guerras”, insistió.

Luego, en su cuenta de Instagram, Vicky dejó un video intentando explicar en inglés lo sucedido. “Ayer hubo un ataque terrorista aquí en el centro de Manhattan”, arrancó diciendo. “Mis pensamientos están con las familias de las víctimas”, agregó. Como sea, siempre aprovecha los acontecimientos para ser un centro de atención.