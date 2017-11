Murió María Martha Serra Lima

La artista había sido sometida a dos complejas intervenciones en la espina dorsal.

Aunque hubo mucho hermetismo en torno a la figura de la cantante, quien estuvo acompañada en todo momento por su hija Cecilia, se sabe que fue operada debido a los cada vez más intensos dolores lumbares y en sus piernas que venía sufriendo últimamente.

Vale recordar que antes de las intervenciones, la propia Serra Lima había reconocido públicamente la complejidad de las operaciones y su temor a pasar por el quirófano. “O me opero o no camino más, ésa es la verdad”, reconoció la cantautora.

“Tengo miedo, son operaciones muy difíciles, vi en Internet que es dificilísima y complicadísima. Yo no tengo 15 años y uno siempre tiene miedo”, fueron sus palabras en aquel momento, al ser consultada por las intervenciones.