Juan Martín del Potro venció a Robin Haase y quedó a un partido de ingresar al Masters

Juan Martín Del Potro casi no tuvo contratiempos para vencer al holandés Robin Haase por 7-5 y 6-4, en los octavos de final del Masters 1000 de París. Así, no sólo se metió en los cuartos de final, sino que, además, quedó a un triunfo de meterse entre los ocho mejores tenistas de la temporada, que jugarán el Masters de Londres.

En el primer turno, el tandilense, Nº 17 del ranking de la ATP, salió decidido a llevar a su rival por delante. De todos modos, le costó un poco entrar en juego y aceitar su drive. Parecía faltarle movilidad y profundidad. Cuando lo logró, encaminó la victoria sin riesgos evidentes. Logró evitar el tie-break en el primer set y le alcanzó un quiebre de diferencia para llevarse el segundo.

Another step closer to London is @delpotrojuan



👏💪#RolexPMasters pic.twitter.com/MBPQ3Rw3zZ