"A mí me juzga la Justicia de Chile y le dan lugar"

El penado provincial Carlos Ramos hizo llegar a nuestra redacción un escrito donde relata su lucha por no perder sus derechos como padre de los tres hijos que tuvo con su exesposa, asesinada a golpes con un bloque en Villa Lavalle, los que ahora viven en alguna ciudad de Chile.

El crimen de Gabriela Surita no solo conmocionó a la opinión pública, sino que desnudó uno de los tantos rostros que se esconden detrás de cada condena.

Al morir Gabriela, sus tres hijos quedaron huérfanos de madre y con su padre alojado en la cárcel por delitos contra la propiedad, y desde entonces busca la libertad para poder mantenerlos como corresponde, pero hoy sus hijos emigraron sin su consentimiento a algún lugar de Chile.

Carlos Ramos, profesor de boxeo, aseguró en su carta que después de hacer pública su lucha por recuperar a sus hijos fue echado de la escuela de boxeo interna del penal "Carlos Monzón" por el Servicio Penitenciario de la Provincia, alegando que en la nota publicada en nuestro medio y en otros no se hizo mención a los oficiales de dicha institución.

Al respecto, Ramos dijo: "Me condenan de todos lados. Después de las publicaciones aparecieron recién los defensores oficiales a notificarme de resoluciones del año 2016 y los del Servicio Penitenciario me echaron de la escuela Carlos Monzón, donde enseñé boxeo durante tres años con estas palabras "Vos no rehabilitás a nadie, vos sos solo un preso".

Luego dice textualmente "quiero informarle que después de que salió publicado en el diario El Tribuno el día 3 de octubre y en la tapa de un semanario, recién la defensora Civil de Defensoria 5 me notificó en el penal en dónde están mis hijos y cómo están, luego de dos años me dieron un sobre que contiene informes, pero con fecha 7 de diciembre del 2016, que envió un juzgado de Chile, Antofagasta. Ahí veo que mi exsuegra declaró en ese país que yo estoy condenado a 10 años de prisión efectiva, o será que ya sabe que me van seguir teniendo preso, no lo sé.

Allí me entero que desde Chile la Justicia de allá dice que los niños se tienen que quedar allá para no victimizarlos en Argentina, Salta.

Olvidaron acaso que yo soy el padre y soy argentino, al igual que mis niños, y reconocidos legalmente por mí, casado legalmente en los tribunales civiles con la madre de mis hijos.

Mi defensora me dijo: "Ramos usted quiere ver a sus hijos?'. Le dije que sí y me contestó: "Entonces pague el pasaje desde Chile a Argentina para su exsuegra y los chicos, hotel y comida'. Además la abogada querellante me dijo a través de mi defensora que me inicia una causa para quitarme mi casa y todos mis bienes.

Hoy le contesto que me quite mi casa y todo lo que quiera, pero yo no voy a renunciar a mis hijos, porque yo estoy aquí por una tentativa de robo y otra causa armada para mantenerme preso, y ahora sé bien de qué se trata".