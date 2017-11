Aún sin datos precisos sobre la ubicación del submarino San Juan

Un amplio operativo de logística se puso en marcha desde ayer para llevar adelante al menos tres opciones posibles de rescate que maneja en estos momentos la Armada Argentina para evacuar a los 44 tripulantes del submarino ARA San Juan que está perdido desde el miércoles pasado.

Según confirmaron fuentes castrenses, la intención de la Armada es llevar adelante el operativo de rescate de los tripulantes por medio de un submarino mediano de rescate, dos campanas sumergibles o una grua de enganche. Las tres opciones ya están listas para ponerse en marcha ni bien se localice el submarino ARA San Juan. La opción que se utilizará dependerá de las condiciones climáticas que haya en el momento de localizar a la nave.

La campana de evacuación y las partes para el ensamblado de un submarino de rescate llegaron ayer a Comodoro Rivadavia en el avión de la Fuerza Aérea norteamericana Globermaster III C1Z. Esta nave de Estados Unidos trajo las partes para ensamblar el submarino de rescate que se podría usar para evacuar a los tripulantes del ARA San Juan. Por otra parte, en este mismo avión norteamericano llegaron las campanas para, eventualmente, enganchar el submarino y hacer un rescate.

"Dependemos de las condiciones climáticas para realizar cualquiera de las tres opciones de rescate que ya están listas para ser usadas", dijo una fuente castrense. Así, se detalló que la tercera opción es la posibilidad de realizar el rescate de los tripulantes con unas grúas que tiene el buque Scandik Patagonia que ya está en el Puerto Belgrano listo para partir.

Las malas condiciones climáticas que afectan los avistajes visuales y el funcionamiento de los radares en la búsqueda del submarino ARA San Juan continuarán en las próximas 48 horas, confirmaron anoche voceros de la Armada en Mar del Plata.

El capitán de navío Gabriel Galeazzi dijo en un parte ofrecido en la Base Naval marplatense que "la meteorología ha sido muy adversa en el día de hoy", lo que impide alcanzar "el 100 por ciento" de efectividad del operativo para localizar el sumergible, que lleva 44 tripulantes y con el que se perdió contacto el miércoles último.

Galeazzi, comandante de la agrupación de buques oceanográficos desplegados, informó que en el área de búsqueda hay "olas de casi 5 metros". Según el último pronóstico, "vamos a tener estas condiciones por 48 horas más", con vientos fuertes de sector sudoeste, indicó.

Al continuar "varios días con estas condiciones, la altura de las olas se va incrementando", explicó el marino.

Las llamadas

También reiteró que aún no se pudo establecer el origen de las siete comunicaciones satelitales sobre las que había informado el sábado el Ministerio de Defensa, porque "fueron muy intermitentes y muy débiles y no permiten hacer la triangulación necesaria" para determinarlo.

El vocero informó que hasta que sea localizado el submarino, el operativo desplegado continuará en la etapa de búsqueda y rescate (SAR, por su siglas en inglés) e indicó que por el momento, ni la Armada ni la cartera de Defensa brindará información oficial sobre los tripulantes.

La Armada informó ayer que triplicaron los esfuerzos en la búsqueda del submarino ARA San Juan y reiteró que "no descartan ninguna hipótesis" sobre lo sucedido con la nave.

"Se ha triplicado el esfuerzo de búsqueda pero lamentablemente aún no tenemos contacto. La meteorología sigue siendo muy adversa", indicó Enrique Balbi, vocero de la fuerza, y añadió que "hay siete países colaborando para identificar la nave".

De acuerdo a las palabras del vocero, las Fuerzas Armadas argentinas recibieron ya apoyo de materiales y recursos humanos por parte de países como Chile, Uruguay, Brasil, Perú, EEUU, Inglaterra y Francia.

Oxígeno y víveres

El vocero de la armada, capitán de navío Enrique Balbi, aseguró que, tal como está equipada la nave, la tripulación no tendría problemas de oxígeno ni de víveres.

Asimismo, el vocero admitió que las malas condiciones del mar en la zona de búsqueda "dificultan" las tareas para localizar la nave.

Como todas las posibilidades están siendo evaluadas, agregó en declaraciones a la prensa, se está trabajando tanto "suponiendo que está en la superficie como en inmersión, con o sin propulsión".

Por otra parte, "no estamos hablando de supervivencia" de los 44 tripulantes que van en el submarino, porque partió de Ushuaia con todo lo necesario para hacer una travesía de 10 días, que debía concluir hoy, y cuenta con "víveres para 15 días más y unos días más también".

Además, el problema en este momento "no es un tema de oxígeno", ya que también cuentan con almacenamiento suficiente, dijo.

Temporal

Balbi precisó que los buques que estaban buscando el submarino con sondas que barren el fondo "están capeando el temporal" que se desató en las últimas horas "con olas de cinco metros".

De esta forma, "reciben tantos ecos falsos en radares que se ve reducido el porcentaje" de posibilidades de detección.

La situación del mar, puntualizó, "dificulta tanto la detección visual como de radar".

El área de búsqueda, agregó, es un sector "rectangular" a través del golfo San Jorge, a unos "430 kilómetros del punto más cercano a la costa", por "fuera de la zona económica exclusiva (argentina), pero dentro de la plataforma continental", dijo.

La espera, entre la ilusión y la angustia

Familiares de los tripulantes del ARA San Juan se acercaron durante toda la jornada a la Base Naval de Mar del Plata en busca de novedades, en el cuarto día sin contacto con el submarino, y aunque mantienen la esperanza admitieron que la falta de confirmación sobre el origen de las llamadas satelitales les causa cierta desazón.

“Anoche (por el sábado) nos dio una alegría enorme cuando escuchamos que habían identificado estos intentos de comunicación, pero hoy fue un día duro desde que dijeron que no podían confirmar si eran del submarino”, dijo Julia Melián, tía del cabo primero David Adolfo Melián, uno de los 44 tripulantes de la embarcación.

La mujer llegó por la tarde al predio de la Base Naval para sumarse a los familiares y allegados de los submarinistas, que aguardan unidos en el edificio de oficiales cualquier nueva información aportada por la Armada.

“Yo estaba en Necochea, donde vivo, pero mi hijo está en la Base desde ayer y me vine a estar con él y la madre de David está viajando desde Santiago del Estero‘” señaló.

María Victoria Morales, madre del cabo principal Luis Esteban García, dijo que la noticia sobre las siete comunicaciones sobre las que informó anoche el Ministerio de Defensa ilusionaron a toda la familia.

‘Nos abrazamos como unos tontos cuando nos avisaron, pero después supimos que no había nada confirmado y nos produjo una angustia enorme”, señaló, luego de que la Armada informara en sus partes de ayer que no podían precisar si los llamados habían sido emitidos desde el submarino.

Morales dijo que no mira televisión ni escucha radio: “Cualquier rumor o datito despierta una ilusión y uno se angustia constantemente”, explicó.

La mujer llegó desde Tucumán días antes de la partida del submarino para despedirse de su hijo, que reside en Mar del Plata, y dijo que prefiere mantenerse al tanto de las novedades a partir de los voceros de la Armada desde que la búsqueda ganó repercusión a nivel mundial.

Durante el domingo ventoso y frío en Mar del Plata, turistas y vecinos continuaron dejando mensajes de apoyo en el ingreso a la Base.

Los familiares reciben contención desde el viernes de parte de un equipo interdisciplinario dispuesto por la Armada.

“Continuamos dándole todo el apoyo a las familias y la contención. Tenemos el equipo interdisciplinario que los está apoyando”, aseguró el comandante Gabriel Galeazzi, de la Base Naval.

.