Vecinos de barrio Casino podrían quedar sin luz

Ordenaron cambiar los tableros pero las familias no pueden afrontar el gasto.

Por problemas técnicos, cientos de vecinos del barrio Casino podrían quedarse sin servicio de energía eléctrica en los próximos días.

Desde hace un año que los propietarios de los departamentos están en tratativas con Edesa para resolver problemas que se detectaron en los tableros de las viviendas ubicadas en los sectores 1 y 2.

El Ente Regulador de Servicios Públicos intimó la semana pasada a Edesa para que corte el suministro eléctrico desde el jueves y realice el cambio de tableros, por considerar de alto riesgo para la seguridad de los inmuebles y sus habitantes los actuales.

"El problema es que Edesa pasó un presupuesto en el que cobra 9.625 pesos a cada uno de los vecinos por el cambio de los tableros", advierte la propietaria de uno de los 300 departamentos comprometidos.

Carmen es jubilada, y advierte que sus ingresos no le permiten realizar en este pago en 12 o 15 cuotas, como propone Edesa. "Son casi 10 mil pesos. Está bien, lo hacen en 15 cuotas pero a mí no me alcanza para pagarlo. Son 642 pesos que se sumarán a los servicios mensuales de la luz, que ya vendrá con un 20 por ciento de aumento", detalló la mujer.

Lina y Pedro contaron que pidieron presupuestos a algunos electricistas para comparar con el que envió Edesa. Afirman que consiguieron precios mucho más económicos, pero no los pueden pagar en cuotas.

"Así que estamos en lo mismo", advierte la pareja de jubilados, que tiene miedo de lo que puede ocurrir el jueves, cuando llegue la hora que Edesa tiene previsto cortar el suministro de energía.

Los vecinos habían recurrido al Ente Regulador de los Servicios Públicos para que actúe como mediador, pero no hubo solución.

Graciela explicó que una de las vecinas, que es abogada, está llevando adelante las gestiones para evitar que esto ocurra. "Todos los vecinos escribimos una nota personal, con firma y con nuestros datos personales explicando la situación económica en la que nos encontramos y pidiendo otra solución", afirmó la mujer.

Esta vecina advierte que la notificación en la que les informan sobre la decisión del Ente y el corte de energía que realizará Edesa para el cambio de los tableros en el sector 1 y 2 no especifica cuánto podría durar el corte ni el tiempo de obra. Tampoco notifican desde cuándo comenzarían a cobrar el costo de este servicio.

Incendio

"Necesitamos tener todos estos datos porque no sabemos si vamos a poder pagar, y además hay muchos vecinos mayores y niños a los que la falta de energía afectará más que al resto. Todos vamos a tener que ver qué hacemos con lo que hay en las heladeras y cuidar el agua del tanque", alertó.

El requerimiento para el cambio de los tableros se generó como consecuencia de un incendio que se produjo a mediados de 2016. En aquel momento una familia perdió casi todo lo que tenía en su vivienda por el fuego, que se generó por un desperfecto en la red eléctrica. Las llamas pusieron en riesgo la vida de una decena de familias,

Según Lidia, si bien las torres del barrio Casino tienen más de 40 años, los tableros que cambiarían no están "a mano" de los vecinos.