El santo dejó escapar una buena ocasión

Para Juventud Antoniana el empate 0 a 0 frente a Chaco For Ever es que el punto que sumó le sirve para seguir en la pelea por la clasificación, pero dejó pasar una inmejorable ocasión, por lo que si habría conseguido un triunfo le hubiera permitido avanzar, a tal punto, de no dejar que Gimnasia y Tiro, ahora con tres puntos más de diferencia, comience a escaparse en el lote de los cuatro primeros.

El santo tuvo que asumir un partido con mucha concentración, sabiendo que Chaco For Ever necesitaba también sumar de a tres en su propia cancha y con la idea de fortalecer sus ambiciones de prenderse en la lucha con los equipos de arriba.

En un enfrentamiento entre dos equipos necesitados por la victoria, en el manual de los estilos de juego no describía que de entrada nomás Juventud iba a contar con algunas desinteligencias que mostró el dueño de casa y que incluso entusiasmo al único atacante de punta del santo, la Chancha Zárate, que se mostró movedizo por todo el frente.

Chaco sintió la ausencia de un jugador de las características de Osvaldo Young para mantener el equilibrio en el mediocampo, aunque se notó que la parada antoniana se planificó poblando con varios jugadores el sector medio para ejercer cierto dominio, con la ejecución de algún avance punzante en la medida que hubo precisión en la entrega.

Pero el trabajo de Juventud fue decayendo, cuando repentinamente fue retrocediendo, como buscando refugiarse cerca del arco de Fernando Tantoni para salir de contragolpe. Allí se equivocó, porque Chaco se dio cuenta que abasteciendo a Diego Magno ganaba terreno para pisar el área adversaria en forma permanente. Y el delantero salteño cada vez que encaró e ingresó al área consiguió abrirse camino y descargó para que sus compañeros definan al gol, pero los remates defectuosos o las intervenciones de Fernando Tantoni privaron de marcar diferencia, y el mensaje del arquero se traducía: “Bajo los tres palos mando yo”.

Con el correr de los minutos ese empuje visitante de la parte inicial se estacionó y cayó en un pozo. Juventud no podía avanzar con orden y una que otra pelota llegaba hasta el arco defendido por Ledesma. Solo se pudo contabilizar una situación clara para desnivelar cuando la Chancha Zárate recibió un pase de Lucas Acosta, pero el delantero le pegó al montón y no hizo otra cosa que generar un rebote para el despeje de los defensores contrarios.

Por parte de Chaco vale resaltar a Magno, en el momento que desparramó a toda la defensa antoniana, mandó el centro y el cabezazo de un compañero fue neutralizado por Tantoni. Luego se lo perdió Luis Rivero. Pero en la contra llegó la mejor oportunidad del lado antoniano, con toques precisos y la pausa para poner la pelota bajo la suela. Lucas Acosta habilitó a Maxi Gómez y este le entregó a Agustín Bellone, quien remató defectuoso frente al arquero Ledema.

Estaba para que el partido se armara mejor, pero más allá de los intentos las jugadas fueron perdiendo gravitación.

La tuvo Juventud en los últimos minutos. Jonnhy Angulo y el Ratón Ibáñez se encontraron en varias jugadas sin poder sellar en la red su vocación ofensiva. Fueron momentos en que pusieron en serios aprietos a la última línea chaqueña. Pero no pudo ser.

Al menos el punto toma relevancia porque se pudo evitar la derrota.

CHACO F.E. 0 JUVENTUD 0

L. Ledesma (5) F. Tantoni (6)

M. Barale (5) A. Bellone (5)

M. Cabrera (5) A. Reta (6)

P. Russo (5) J. Antunes (5)

E. Díaz (5) J. Lovato (5)

M. Chaulet (6) M. Gómez (5)

G. Gómez (5) H. Lillo (6)

L. Rivero (5) J. Iturrieta (5)

O. Ramírez (6) R. Gómez (5)

P. Villalba Fretes (5) L. Acosta (5)

D. Magno (6) L. Zárate (5)

DT: M. Fullana DT: V. Godoy

Cambios ST: 18’ G. Ibáñez por L. Acosta (JA) y H. Brizuela por L. Rivero (ChFE), 24’ J. Angulo por L. Zárate (JA) y D. Dri por P. Russo (ChFE), 30’ G. Rodríguez por D. Dri (ChFE), 44’ T. Assennato por M. Gómez (JA)

Jornada: 13ra. fecha

Árbitro: Francisco Acosta (5)

Estadio: Juan A. García