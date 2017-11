VIDEO: El tenso cruce entre Moria Casán y Miguel Wiñazki, “¿seguís siendo kirchnerista?”

El periodista Miguel Wiñazki y Moria Casán protagonizaron un duro episodio en el programa de Mirtha Legrand, que sorprendió a todos los que estaban en la mesa del domingo. El escritor, que fue a presentar un libro, le preguntó a la vedette si seguía siendo kirchnerista y le recordó su presencia durante un acto en 2013 en Casa Rosada junto a la entonces presidenta Cristina Kirchner. “Wiñazki, usted juzga a todos”, le respondió la diva.

Wiñazki intentó explicarle a qué se refería, pero la mediática no lo dejó y comenzó a explayarse sobre su carrera artística, a la que consideró "rupturista" y cuestionadora de la moral de la época.

Segundos después, visiblemente fastidiado por ser interrumpido, Wiñazki le inquirió: "¿Sigue siendo kirchnerista?". Moria, electrizada, le respondió: "Nunca fui kirchnerista".

A continuación, se produjo el siguiente diálogo:

Wiñazki: Ah, me pareció.

Moria: ¿Por qué? ¿Qué sería lo malo?

Wiñazki: Nada.

Moria: No, yo le voy a explicar qué pasa. Yo me flexibilizo y adapto a las circunstancias. Yo ni soy antikirchnerista, no soy anti nada. Soy pro Moria. Nunca espero del Estado.

Mirtha: Eras muy amiga de Menem.

Moria: De todos ¿Para qué voy a ir en contra de la corriente de lo que elige la mayoría? Cuando surge el kirchnerismo la pareja no me gustaba. Para nada. De hecho no los voté. Cuando se queda ella en el poder, me gusta que haya una mujer porque ahdiero a la vaginocracia, a la mujer en el poder, porque de este agujero, señor, salen todos ustedes. Y las señoras me invitaron para el Día de la Democracia a cantar el himno... (Se refiere a los actos en Plaza de Mayo durante el 10 de diciembre de 2013)

Wiñazki: Pero ese día hubo 20 muertos.

Moria: Pero yo...

Wiñazki: No, usted no tuvo nada que ver.

Segundos después, Casán arremetió contra el padre de Nicolás Wiñazki al recordarle su consulta sobre su preferencia política.

Moria: Esa pregunta: ‘¿Sigue siendo kirchnerista?‘... ¿Qué le importa? ¿Y usted qué es?

Wiñazki: Posmoral.

Moria: ¿Y qué significa la posmoral en usted?

Wiñaski: No juzgar.

Moria: ¿Y por qué está juzgando?