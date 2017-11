Enrique Balbi, vocero de la fuerza, indicó que aún no hay indicios del ARA San Juan y que el clima dificulta las tareas de búsqueda.

La Armada afirmó que los 7 intentos de llamadas no son del submarino

El vocero de la Armada Argentina, Enrique Balbi, afirmó hoy que las siete llamadas satelitales fallidas "no corresponden al submarino ARA San Juan", y reiteró que las condiciones meteorológicas adversas dificultan la búsqueda e insistió en que "no se descarta ninguna hipótesis".

"Las condiciones meteorológicas de ayer fueron pésimas, pero se espera que hoy por la tarde empiece a bajar la intensidad del viento y la altura de las olas baje", dijo Balbi durante una conferencia de prensa realizada hoy a las 10.

El vocero afirmó que "la altura de las olas, que son de hasta seis metros, es lo que dificulta la búsqueda" y que "aún no tuvieron contacto con el submarino", en lo que calificó como el operativo "de mayor magnitud de los últimos 30 años para la Armada".

"Contamos con tecnología de primer nivel que se complementa con nuestros medios navales y aeronavales. Tenemos 13 unidades navales en el área de operaciones y 10 aeronaves de exploración nacionales y extranjeras", precisó.

Puntualizó que concretamente intervienen en la búsqueda unidades de Estados Unidos, Inglaterra, que también aportó un buque, y que además está a disposición para cuando sea necesario una aeronave chilena de exploración.

"La meteorología es lo que no podemos controlar y lo que vuelve ineficaz la búsqueda, que continúa. Es más, se mantuvo un plan de vuelo 24 horas seguidas gracias a esas 10 aeronaves con las que contamos, incluso voló hasta más de una aeronave en distintas áreas simultáneamente". aseguró Balbi.

El vocero enfatizó que "no hay ningún indicio sobre el submarino" y confirmó que hoy recibieron los resultados de la investigación de la empresa satelital que estaba analizando las 400 señales radioeléctricas y que "si bien existieron siete intentos, no correlacionan, no corresponden al submarino San Juan".

"Van pasando los días y el contacto visual o por radar no está siendo posible seguramente por las condiciones meteorólogicas. Asimismo, contando el día de más que se les había dado por el clima adverso, el submarino tampoco arribó hoy a Mar del Plata, por lo que evidentemente tuvo un problema", reconoció.

Consultado sobre la autonomía de la nave, Balbi explicó que "en condiciones normales de navegación tiene 90 días fuera de su aposadero sin necesidad de ayuda externa en cuanto a combustible, oxígeno o víveres".

"Si están en condiciones normales, hacen snorkel para renovar el oxígeno. Si el siniestro obligó al submarino a salir a la superficie, el problema de oxígeno estaría resuelto, y en cuanto a los víveres, siempre se llevan dos tercios más por las dudas. Ahora, si

está en inmersión y no puede renovar el aire del ambiente, la situación se vuelve complicada", apuntó.

Y continuó: "Es difícil precisar cuánto oxígeno les queda, pero estimamos que aproximadamente hay una supervivencia de siete días. Ya pasaron cinco sin comunicación, por lo que si están abajo del agua estaríamos en una situación crítica".

"La base naval Puerto Belgrano es donde se está concentrando el centro coordinador de búsqueda de recate", señaló y recordó que la última comunicación que tuvieron con el submarino fue el miércoles por la mañana, "cuando navegaba en inmersión".

Consultado sobre la situación de los familiares, el vocero señaló que "están en Mar del Plata contenidos permanentemente psicológica y espiritualmente".