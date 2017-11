Lo mejor de la danza nacional se cobijó en el cielo mercedeño

Lo mejor de la danza folclórica se convocó en el Valle de Lerma, donde se trajo a la memoria el Día de la Tradición. En la oportunidad, se llevó a cabo la octava edición nacional de “La Merced le canta y baila al país uniendo el Mercosur”.

El evento, que organiza el cuerpo de danza folclórica Sentimiento Argentino, también contó con un importante festival musical, que tuvo como protagonista central al dúo Los Izkierdos de la Cueva.

Primero, se desarrolló un interesante desfile por las calles céntricas del pueblo. Luego, desde las 20, el festival folclórico se trasladó al club deportivo La Merced. También se realizó un homenaje a Horacio Guarany, a cargo de Carlos Martínez. Además, actuaron: Alejandro Avila, Los Ispeños, El Chango Navamuel, Rosita Herrera, Folclorito, y Pan Dulce y su Acordeón. El broche de oro llegó con Daniel Cuevas y Tony Izquierdo, quienes conforman el dúo exitoso de Los Izkierdos de la Cueva.

Esta edición tuvo carácter de internacional, ya que estuvo participando una academia de Paraguay. Además, se cristalizó la Elección de la Paisana, que recayó en Brenda Barrionuevo del ballet Reencuentro Danza, de Buenos Aires. Por su parte, Lucas Pezzini, del ballet la Guardia de Güemes de Salta, se hizo acreedor al triunfo en el contrapunto de malambo.

El encuentro de danzas en La Merced, fue declarado de interés nacional por COFFAR (Concejo Federal del Folclore de Argentina) y también a nivel provincial.

Participaron: Estampa Gaucha, de Chaco; Reencuentro Danzas, Buenos Aires; El Chúcaro, Formosa; Iruspe, Río Negro; y Mainumby, Paraguay. Las academias de la provincia de Salta fueron: Raíces de mi Patria, Cielo Salteño, Pueblo y Tradición, La Baguala, Chacarereando Sueños, Marcos Tames, Sankofa Africana, Celeste y Blanco, Tradición Salteña, Tusuma Pakkarin, Contrapunto de Malambo, Embrujo de mi Tierra, y Alma de Quebracho.

El 15 de enero de 2012 fue crucial en la carrera artística de Los Izkierdos de la Cueva. El mencionado día fueron elegidos revelación en el Festival Nacional de Doma y Folclore de Jesús María. “El envión fue grande desde aquel momento, se empezaron a abrir puertas en todo el país”, aseveró Tony.

Daniel y Tony tienen en claro que el “cómplice” ideal es el público, por eso sentenciaron “Quiero dejarte mis versos y mi voz y ser el cauce nuevo de tu camino, donde me lleve el destino de cantor”.

Esto no sería posible si no fuera porque “Cada día avivamos este fuego que nos une”. Además, “Si un día me das tu amor será para siempre”, dijeron Los “Izkierdos”.