Pata Villanueva con raíces salteñas y ahora apuesta al ritmo del folclore

¿Quién no conoce a Pata Villanueva? Una bella mujer que despertó el suspiro constante en el público masculino, pero además polémica en sus declaraciones y con una vida plagada de sobresaltos.

Su vida pasional siempre fue noticia, aunque por muchos años se mantuvo al lado de Alberto “Conejo” Tarantini, jugador de la selección argentina campeona del mundo de 1978.

La ex modelo, vedette, empresaria, escritora, animadora y actriz argentina, sex symbol de la década del ’70 y ’80, tiene raíces en la provincia de Salta, y cuando el tiempo se lo permite, elige darse una vuelta por esta ciudad que “es tan linda que enamora”.

“Mis abuelos paternos eran de Salta: Juan Carlos Villanueva y Carmen Dávalos. Recuerdo que cuando yo tenía 15 años me llevaron, junto con uno de mis hermanos, a esa hermosa ciudad para presentarme en sociedad en el Club 20 de Febrero. Eran costumbres de aquella época. Por eso llevo impregnada en mi piel el amor a esta tierra de Güemes, de vez en cuando siento la necesidad de pisar este suelo”, dijo Villanueva durante una entrevista con El Tribuno.

Casualmente, hace algunas semanas se la vió por la capital salteña. Siempre tentada por la noche visitó la Panadería del Chuña, donde quedó fascinada con uno de los grupos estables del mencionado local: Ceibales de Salta.

“El folclore lo mamé desde la cuna, me gustaba tocar la guitarra y cantar. Recuerdo que interpretaba: Zamba de mi esperanza, El arriero, Sapo cancionero, entre otras obras del cancionero popular. La verdad que me sorprendió este talentoso conjunto salteño, un show impecable arriba del escenario. La onda fue automática con los integrantes, me subí al escenario y compartimos un momento ameno. Esta situación me instaló ideas en mi cabeza y les realicé algunas propuestas al grupo. Me comprometí a crear un espectáculo donde ambos seremos protagonistas sobre las tablas, solo hay que darle forma. Ellos le aportarán su música, canto y ocurrencia, y yo lo sellaré con mi experiencia para comunicarme con la gente. Siempre fuí aceptada por mi forma natural de decir las cosas y lo fundamental es que el público me cree yo abro la boca. Este proyecto comprenderá: peñas, lugares de verano, festivales, y todo lugar que donde podamos acercar nuestra propuesta”, aseveró Villanueva.

“Viví una vida muy agitada, siempre fuí rebelde, siento que tuve varias vidas. Me crié en la barrio de San Isidro, en Buenos Aires, con una familia numerosa, éramos ocho hermanos, la verdad que mi infancia fue maravillosa”, agregó la reconocida artista.

Siendo una adolescente, su padre falleció por un infarto, y una semana después murió su madre. Esta joven linda e inteligente, rápidamente fue tentada como modelo de pasarela de reconocidos diseñadores de moda. Lógicamente su talento también le permitió trabajar en cine, teatro y televisión. Inclusive, Europa la recibió con los abrazos abiertos. Fue tapa de la revista Playboy y la revista Gente. Se la relacionó sentimentalmente con el boxeador santafecino Carlos Monzón y con Philippe Junot, ex marido de Carolina de Mónaco.

“Mi primer marido fue Héctor Cavallero, pero el matrimonio solo duró tres años porque él ya andaba con Valeria Lynch. Solo seis meses me casé con el ‘Conejo’ Tarantini, él tenía 21 años, y yo 28. Durante quince años viví en Europa (Inglaterra, Francia y Suiza). Cuando regresamos al país, decidimos separarnos. Luego de este gran amor, formé pareja con el rockero David Lebón, un cambio rotundo en mi vida. A su lado compartí con los más grandes de este género musical, como Pappo, Charly García, Nito Mestre, entre tantos otros. Pero después de tres años me cansé de esta rutina y pretendía mayor tranquilidad para mis días”, contó la empresaria.

Luego de un tiempo, la artista volvió a apostar por el amor y contrajo matrimonio con el empresario Martín Dernt y se fue a vivir a México. El hombre falleció producto de un cáncer de páncreas cuando transcurría el 2011.

“Soy una mujer que no puedo estar quieta, necesito sumergirme en objetivos, por eso ya me embarqué en este proyecto folclórico junto a Ceibales de Salta, que no tengo ninguna duda que resultará exitoso en la temporada de verano”, dijo finalmente la reconocida “Pata” Villanueva.

