Central Norte y Pellegrini, con seguridad propia en sus visitas

Se vienen los play-offs y tanto Central Norte como Pellegrini, los equipos salteños en carrera por el ascenso al Federal A, saben que van a reductos complicados y con antecedentes de violencia. El cuervo será el primero en afrontar su visita a Perico, donde se medirá este viernes, a las 21.30, con Talleres. Y se sabe que la rivalidad entre el azabache y periqueños viene de larga data y cobra relevancia. La vez pasada cuando se enfrentaron en tierras periqueñas, en febrero de este año, en la fase previa de la Copa Argentina el cuervo se impuso por 2 a 0 y los hinchas periqueños explotaron contra los árbitros y los jugadores visitantes, que tuvieron que esperar una hora en el vestuario para poder salir del estadio Plinio Zabala.

Los antecedentes de violencia son varios, en los viejos Argentino B 2000, 2001 y 2002, años en el cual ejerció la presidencia del cuervo Eliseo Valdez, quien fue agredido y le fracturaron la nariz y la pierna.

En el Argentino A 2007, Central Norte llegó a Perico obligado a ganar para no descender en esa fecha (luego descendería frente a 9 de Julio de Rafaela) y lo hizo gracias al gol de Pablo “Mecha” Rodríguez. En aquella oportunidad, más de dos mil hinchas del cuervo fueron a Perico el 22 de abril y una vez que finalizó el partido hubo una batalla campal en las afueras del estadio Plinio Zabala con la policía jujeña.

Con todo lo que hay en juego en una llave a todo nada, para el partido del viernes la dirigencia de Central Norte decidió llevar su propia seguridad privada a Perico, para resguardar la integridad del plantel y que no ocurra lo mismo que con Sportivo Guzmán en Tucumán, donde hubo zona liberada.

Por otro lado, Pellegrini sabe que el sábado visitará, a las 17, a Sportivo Guzmán de Tucumán donde por ejemplo el sábado pasado Central Norte recibió un “apriete” en el entretiempo para que no ganen el partido.

En el adoquinero esperan que el árbitro Julio Maguna, de Santiago del Estero, haya realizado el informe sobre la presencia de los barras en el vestuario visitante donde estuvo Central Norte este fin de semana. De concretarse el informe, habrá que esperar la determinación que adopte el Tribunal de Penas del Consejo Federal por lo sucedido, de todas maneras la comisión directiva elevará hoy una nota pidiendo las garantías necesarias para su visita al Jardín de la República.

Será la primera vez que Pellegrini visite a un equipo tucumano en el Federal B y la dirigencia adoquinera no quiere que pase nada “raro” en su visita a Sportivo Guzmán.

Desde la entidad de Villa Cristina también están buscando llevar su seguridad al estadio Humberto Rizza.

El plantel adoquinero partirá el viernes a la tarde rumbo a Tucumán y quedará concentrado en la vecina provincia de cara al partido de ida frente a los julianos. Tanto Central Norte como Pellegrini, están a pocos días de iniciar sus “finales” en busca del ascenso y no quieren dar ninguna ventaja.