Los Bomberos Voluntarios reclaman el pago de aportes sancionado por el Concejo

El clima que se vive en el cuartel de Bomberos Voluntarios de la Ciudad Termal no es de los mejores. A raíz de una ordenanza promulgada el año pasado, la cual establece un aporte voluntario en la boleta de la luz destinada a los bomberos, la situación se tornó bastante tensa con el municipio.

Desde la comisión del cuerpo de seguridad convocan a una movilización para mañana miércoles. Desde su página de Facebook, el intendente Gustavo Solís dio su opinión.

En marzo del 2016, la Ordenanza N§ 37451/16 fue aprobada por el cuerpo legislativo de la ciudad rosarina. En la misma se establece que a través del pago de la boleta de luz se destinará un aporte voluntario de aproximadamente 20 pesos en beneficio de los bomberos. Sin embargo, el mismo no será obligatorio y aquellos que deseen quedar eximidos podrán presentar una nota para tal fin.

En este sentido, el jefe de Bomberos Voluntarios, José Álvarez, manifestó que desde el municipio aún no recibieron respuesta. "La ordenanza que fue aprobada, solamente falta ejecutarla y el intendente ya hace más de un año y medio que nos tiene con promesas. Yo quisiera que él apoye la labor de los bomberos, ya que es indispensable para poder continuar haciendo nuestro trabajo. Antes, los bomberos se dedicaban a apagar incendios nada más. Ahora tenemos un servicio de ambulancia las 24 horas, 3.500 servicios al año, cubrimos el 90 % de los accidentes de tránsito en la ciudad, el 40 % de los traslados en ambulancia hacia el hospital en cualquier hora del día, rescate vehicular, incendios estructurales. Creemos que es mucho lo que hacemos", subrayó.

Por su parte, el tesorero de la institución, Gustavo Díaz, indicó que a pesar de las reuniones no lograron ponerse de acuerdo. " Nosotros estuvimos reunidos con el intendente y hablamos de la posibilidad de que si no era posible con la boleta de la luz podría ser a través del ABL o algún impuesto municipal. Este dinero es para el funcionamiento y equipamiento del cuartel y obviamente se hará una rendición mensual de los gastos destinados. Hoy tenemos un gran problema que es cubrir las guardias. Muchos bomberos no tienen un trabajo estable y tienen que salir a hacer changas para poder subsistir. No es fácil el voluntariado y con esta ordenanza podrían tener un ingreso para mantener su familia", afirmó.

Álvarez confirmó que tienen previsto realizar una movilización por las calles de la ciudad. "Estamos en alerta y movilización que se hará el miércoles a las 10 de la mañana a la vuelta de la plaza. Estaremos acompañados de muchos vecinos que saben de nuestra labor y nos respaldan en este momento para que se aplique la ordenanza. Ya en otros municipios como Orán y Rosario de Lerma se está cumpliendo y no entendemos porque acá no. La municipalidad no tiene que hacer ninguna inversión ya que son los propios vecinos los que hacen el aporte", agregó.

Álvarez también dejó en claro que el comunicado que se viralizó y que afirmaba que se iban a tomar medidas drásticas como vender la flota automotor, no salió desde el cuartel.

Contundente respuesta dela comuna

“Ante los dichos vertidos en comunicado por la cúpula directiva de Bomberos Voluntarios y difundidos por diversas redes, siento la necesidad de compartir mi sensación sobre la situación con los vecinos de nuestra ciudad.

Antes que nada me gustaría reconocer el trabajo diario que realizan quienes se desempeñan como bomberos voluntarios en nuestra ciudad, quienes entiendo son totalmente ajenos a este intento de manipulación de la opinión pública y son valorados constantemente desde nuestra administración municipal.

Avanzando puntualmente sobre la situación difundida en comunicado de la cúpula directiva de Bomberos Voluntarios corresponde aclarar que carezco de facultad alguna para firmar ley que establezca la posibilidad que quienes se desempeñan como bomberos voluntarios en nuestra ciudad tengan un sueldo. Sí se sancionó en el año 2016 una ordenanza municipal que fue oportunamente promulgada por el Ejecutivo Municipal que dirijo, la cual prevé el cobro de un aporte a los vecinos de nuestra ciudad conjuntamente con la boleta de luz, el cual será destinado a Bomberos Voluntarios, sin especificar que los mismos serán para el pago de sueldos. En ese sentido se envió nota a la empresa Edesa, a los fines de incluir en la boleta de servicios por energía eléctrica un ítem correspondiente al aporte a Bomberos Voluntarios, a lo que la empresa respondió que previamente necesita autorización expresa del Ente Regulador de Servicios Públicos para luego realizar un estudio de la factibilidad de desarrollo en sistemas, previa definición operativa y de costos que hoy no se encuentran en las previsiones presupuestarias de la empresa, siendo estos los motivos por los cuales a la fecha no se efectiviza el cobro de dicho aporte.

Aclarado esto, quiero manifestar que me resulta también irresponsable la amenaza realizada a nuestros vecinos de que en el supuesto de no ser apoyados en manifestaciones en contra del gobierno municipal venderán las ambulancias y retirarán sus servicios de la ciudad. Corresponde recordar que Bomberos Voluntarios debe obrar en el marco de la ley que regula su funcionamiento, como así también conforme su estatuto, y también que la institución recibe fondos municipales de lo recaudado en los distintos locales bailables, un porcentaje sobre los seguros de automotores que se pagan, subsidios nacionales y provinciales, y también lo recaudado por la cooperadora de la institución, más la afectación de personal municipal para cumplir funciones en la institución.

Finalmente, me gustaría invitar a los directivos de la institución a reflexionar sobre su accionar, poniendo por encima los intereses de la comunidad, los de la institución y los del personal de bomberos voluntarios, y no sus ambiciones u objetivos políticos”.