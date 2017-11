Buena onda entre la China Suárez y Pampita 

El fin de semana, Pampita vivió una inesperada situación en el Aeroparque de Buenos Aires cuando se cruzó a Benjamín Vicuña y Eugenia “la China Suárez” partiendo hacia el mismo destino.

Como se vio en una foto, los tres protagonistas no sólo compartieron el colectivo que los llevó hacia el avión en pista, sino que además, se cruzaron durante el vuelo. ¿Y qué pasó ahí? Ángel de Brito dio detalles de la incómoda situación en el programa Los ángeles de la mañana.

l sábado a la mañana Pampita se fue con sus tres hijos a Punta del Este. Pico viajó el domingo porque tenía su programa. Todo tranqui hasta que llegó a Aeroparque y se encontró, nada más y nada menos, que con su ex y la actual mujer de él. Hasta el embarque no hubo problemas, pero les tocó el mismo colectivo que te lleva al avión. Coincidieron en el mismo lugar del colectivo, porque uno podría haber estado atrás y otro adelante. Pero no. Y cuando los chicos vieron al padre se le fueron al padre. Pampita, obviamente, los dejó ir y no les quedó otra que convivir unos minutos‘, comentó.

‘Pasajeros del avión me contaron que estaban ubicados en asientos alejados y que, en un momento cuando ya había despegado el avión, Benjamín se levantó y se acercó al lugar donde estaban sus hijos y Carolina. Pero no sólo fue Vicuña, después se acercó la China Suárez y estuvieron todos charlando en el avión. Si no se hubiese levantado dirían ‘mirá se quedó sentada y no fue’.Estaban todos juntos en un momentito‘, agregó.