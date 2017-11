Fue a llevarle flores a la tumba de su madre y fue asaltada: La cortaron con un vidrio

“El que me cortaba me decía: No te degüello porque te vas a morir desangrada y acá no te va a encontrar nadie”, recordó la víctima.

Se cumplía el quinto aniversario de la muerte de su mamá y Claudia Geraldes fue a dejarle flores a su tumba en el cementerio de Presidente Derqui, ubicado en la Provincia de Buenos Aries. Pero de pronto todo se convirtió en una pesadilla cuando dos ladrones quisieron asaltarla y, como no llevaba mucho dinero, la apedrearon y la cortaron con un vidrio.

No había testigos. La mujer había dejado su auto estacionado a pocos metros, sobre una calle interna. Habían pasado pocas horas del mediodía y a su alrededor, no había nadie que pudiera ayudarla. Ese fue el momento que aprovecharon los delincuentes para golpearla desde atrás cuando se encontraba arrodillada.

Aunque no opuso resistencia la agredieron con saña. “El que revisó el auto me pegó con un cascote en la sien, y el otro rompió un florero y empezó a cortarme. Tengo heridas en las manos, la cabeza y el pecho”, contó la mujer a El Diario de Derqui.

La víctima se había olvidado el celular en su casa y dentro del vehículo tenía los 300 pesos que le habían quedado después de comprar las flores para su madre. Eso era todo lo que llevaba de valor. “El que me cortaba me decía: No te degüello porque te vas a morir desangrada y acá no te va a encontrar nadie”, recordó Geraldes.

Finalmente, los delincuentes huyeron dejándola malherida. Como pudo, Geraldes llegó hasta donde estaban los empleados del cementerio, quienes la contuvieron hasta la llegada de la policía. Luego, en una ambulancia fue llevada al Hospital Sanguinetti. Aún siente mareos por el golpe que recibió en la sien.

Aún conmocionada por lo sucedido, señaló que su caso “no es el único, por lo que me han contado. Ya hubo más robos en el cementerio de Derqui”. Por eso, reclamó mayor seguridad en el predio.

Mientras tanto, no sabe qué hará la próxima vez que intente visitar los restos de su madre: “Es un cementerio, se supone que es un lugar en el que hay que tener tranquilidad. Ya no voy a volver sola, pero tampoco quiero estar molestando a alguien para que me acompañe”.