“Necesitamos que desde Nación se entienda que el NOA tiene indicadores difíciles de superar”

Tras el acto de asunción de nuevas autoridades, el jefe de Gabinete provincial, Fernando Yarade, explicó: “Necesitamos mantener el equilibrio en el sector de servicios públicos, para que no pase como con el gas y la luz de los que año tras años surgen inconvenientes”.

El funcionario resaltó: “Hay que encontrar el equilibrio para poder dar respuesta a mucha gente que lo necesita. No vamos a negar que la provincia tienen necesidades, que hay mucha gente que no la está pasando bien, como en muchas otras provincias. Esto por el contexto nacional que vivimos durante muchos años las provincias del NOA. Tenemos problemas estructurales enormes, por eso que cada vez que tenemos una reunión a nivel nacional trasladamos esto, que es una preocupación importante”.

El jefe de gabinete señaló, además: “Necesitamos que desde la Nación se entienda que las provincias del NOA tienen los indicadores más difíciles de superar y si no hay una decisión política a nivel nacional es muy difícil que con una acción de la provincia o desde un municipio se pueda superar esta situación”.

Por último resaltó que el Gobierno de Salta tiene una visión productiva. “Creemos que hay que defender los derechos de los trabajadores, pero también ayudar y acompañar ese proceso de desarrollo del país. Hoy el país procura que seamos más competitivos, en el ranking de competitividad estamos número 92, esto quiere decir que hay más 90 países muchos más atractivos a la hora de realizar inversiones”, concluyó Yarade.