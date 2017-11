Una velada compartida para disfrutar folclore de alto vuelo

Seguramente serán diversas mañana miércoles las convocatorias por el Día de la Música, pero habrá una especial... Con promesa de excelente nivel de acordes para cuerdas vocales que le permiten el disfrute al oído popular. La cita será en el local de El Teatrino (Alvear y Aniceto Latorre), a partir de las 21.

El escenario se engalanará con el solista Luis Leguizamón que ofrecerá un repertorio con sabor a “Cuchi”. También estará el doctor Marito Salim, un artista que predica con sus obras musicales. Jorge Salim y Rodrigo Cocha brindarán un tributo al Dúo Salteño. La cartelera artística la completará el excelente cantor metanense Sergio Cañavera.

“Todos los años intentamos poner a consideración un espectáculo en virtud del festejo del Día de la Música. Se formó un hermoso grupo humano y no tengo dudas que el público disfrutará de un show de buen nivel, donde se conjugarán diferentes ritmos. También le ofreceremos un homenaje al siempre querido Patricio Jiménez, a ocho años de su desaparición física”, aseguró Luis Leguizamón.

“Creo que en un alto porcentaje, a los protagonistas de esta noche nos une la música de mi padre, aunque en esta ocasión se vislumbrarán obras de otros grandes compositores”, agregó.

Luis, el menor de los cuatro hijos varones del creador de tantas obras exitosas, ofrecerá un repaso de su contagioso repertorio.

Jamás le pesó el apellido, todo lo contrario. “Me considero un privilegiado de haber crecido escuchando todos los días como tu padre saca de sus manos la belleza de las cosas, de la tierra y de los hombres. Soy un tipo afortunado y tengo plena conciencia de eso”, dijo Leguizamón, quien sumó “Es un placer participar de un homenaje al Pato Jiménez, un hombre con mayúsculas, que nos enriqueció a los amantes del folclore. Su historia con el Chacho Echenique, en el Dúo Salteño, quedará por siempre en la memoria de muchas personas”.

El Dúo Salteño, junto al inolvidable “Cuchi” Leguizamón, elevó el folclore de Salta a lo más alto. Pese a no haber sido profetas en su tierra, “Pato” y “Chacho” abrieron nuevos caminos en la música argentina, con su estilo, armonía y un gran contenido poético.

Por su parte, Mario Salim tiene un amplio recorrido dentro del folclore. Un creador que siente y expresa la música a su manera. Con un estilo particular, deja su chaquetilla de médico, para echar a volar sus creaciones.

Una cita donde seguramente el duende “cuchineano” andará rondando para aportar una sonrisa gigante.