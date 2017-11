Verón elogió a Aimar y Placente por el título del Sub 15

Juan Sebastián Verón, presidente de Estudiantes de La Plata y postulado a secretario de Selecciones Nacionales, aún no designado formalmente, destacó las “ganas y capacidad de Pablo Aimar y Diego Placente”, entrenadores campeones en el Sudamericano Sub 15 con Argentina, que finalizó el domingo en San Juan.

De esta forma, remarcó la importancia de “contar con gente que haya tenido un proceso largo de juveniles” al frente de un seleccionado donde “el objetivo principal es formar buenas personas y buenos jugadores”.

Así, explicó en declaraciones a radio Zónica que “es muy satisfactorio que los chicos hayan podido ganar” aunque “lo más importante de esta experiencia es el aprendizaje y la formación que el resultado en sí porque es un momento formativo”.

En lo que respecta a la selección mayor, donde fue tres veces mundialista en 1998, 2002 y 2010, manifestó tras la reciente clasificación a Rusia 2018 que “se va a extrañar esta generación de jugadores de elite que dificilmente se repita”.

Sin embargo, Verón fue crítico con el funcionamiento y expresó que “generamos una dependencia de (Lionel) Messi que no es lo mejor” para la selección.

Además, la Brujita tuvo una breve reflexión sobre los debutantes “Marcos Acuña y Cristian Pavón”, cuyos rendimientos calificó de “interesantes” porque “no les pesó vestir la camiseta” del seleccionado mayor.

Por su parte, analizó la aparición de una de las nuevas joyas del fútbol argentino Lautaro Martínez, delantero de Racing Club, quien “tendrá su chance en la Selección Argentina”.